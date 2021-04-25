HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahramanmaraş'ta 'ebabil' şaşkınlığı! Sahur yaparken bahçesine düştü

Kahramanmaraş'ta 'ebabil' şaşkınlığı! Sahur yaparken bahçesine düştü

25.04.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta sahur vakti dışarıdan gelen sesler üzerine evden çıkan Fevzi Çalışkan, bahçesine ebabil kuşu düştüğünü gördü. Çalışkan, kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

Kahramanmaraş'ta 'ebabil' şaşkınlığı! Sahur yaparken bahçesine düştü

Fevzi Çalışkan'ın çocukları sahurda bahçeden gelen ses üzerine dışarı çıktıklarında bir kuşla karşılaştı. Yanına gittikleri kuşunu uçmadığını fark eden çocuklar, kuşu alıp eve aldıklarında yaptıkları araştırmada bunun kuşun ebabil olduğunu öğrendiler. Fevzi Çalışkan kuşu yetkililere teslim etmek istedi ancak bir yetkiliye ulaşamayınca küçük bir bidonun içerisine koyduğu kuşu yanına alarak Ulu Camii Meydanı'ndaki polislerden yardım istedi. Çalışkan polislerle birlikte ebabil kuşunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

"ÇOCUKLAR SOLUCAN VE ÇEKİRGEYLE BESLEDİ"

Fevzi Çalışkan, araştırdıklarında kuşun evde beslenecek bir tür olmadığını tespit ettiklerini, bunun üzerine teslim edebileceği bir yetkili aradığını söyledi. Çalışkan, "Kuş bahçeye düşmüş, çocuklar buldu ve onlar baktı. Çocuklar solucanla, çekirgeyle, bahçede ne buldularsa onlarla beslediler. Çocuklar araştırdıklarını kuşun ebabil olduğunu söylediler ama araştırdık, bakacak, teslim edecek bir yer bulamadık. Doğa korumaya, belediyeye ulaşamadık. Yani yetkili bir insana ulaşamadık. Daha sonra veterinere götürmek için dışarı çıktığımda buradaki polis arkadaşlara sordum. Onlar da yardımcı olacaklarını söylediler ve birlikte doğa korumaya götüreceğiz. Çünkü çocukların bu kuşa bakabileceğini zannetmiyorum" diye konuştu.

sahur-vakti-bahcesine-ebabil-dustu_3147_dhaphoto4

UÇARKEN UYUYOR

Öte yandan uzmanlar ebabilin üreme dışında yere inmediğini, hatta uçarken uyuduklarını söylediler. Çalışkan'ın bahçesine düşen ebabilin de uçarken uyuduğu sırada ağaca çarparak düşmüş olabileceği değerlendiriliyor.

sahur-vakti-bahcesine-ebabil-dustu_3147_dhaphoto2

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Ayağına maske ipi dolanan yaralı martı polislerin yanına düştüAyağına maske ipi dolanan yaralı martı polislerin yanına düştü
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

Okulun Whatsapp grubunda skandal! Yeni gelişme

Okulun Whatsapp grubunda skandal! Yeni gelişme

Arnavutköy'de facia! Acı haberler geldi

Arnavutköy'de facia! Acı haberler geldi

Kızının mayosunun fiyatı da olay oldu

Kızının mayosunun fiyatı da olay oldu

Süper Lig'de yasa dışı bahis suçlaması

Süper Lig'de yasa dışı bahis suçlaması

Sürücüden polise: Aracımda 1 trilyon var

Sürücüden polise: Aracımda 1 trilyon var

"Baron" ve "Hanımağa" çete lideri çıktı

"Baron" ve "Hanımağa" çete lideri çıktı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul Valiliği: Özel bir günde kullanılan üslubu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz

İstanbul Valiliği: Özel bir günde kullanılan üslubu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz

Hindistan'dan dünyayı sarsan kareler!

Hindistan'dan dünyayı sarsan kareler!

Tarihin en büyük skandalı! Merkel ifade verdi

Tarihin en büyük skandalı! Merkel ifade verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.