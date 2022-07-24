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Kahramanmaraş'ta feci kaza: Otomobil baraj gölüne uçtu! Astsubay ve arkadaşı hayatını kaybetti

24.07.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan otomobil, baraj gölüne devrildi. Kazada araçta bulunan Astsubay Alihan Ördek (27) ile yanındaki Burakcan Doğan (24) yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar!

Kahramanmaraş'ta feci kaza: Otomobil baraj gölüne uçtu! Astsubay ve arkadaşı hayatını kaybetti

Feci kaza, gece saatlerinde Göksun'un Fındık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde Kırklareli 65'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Astsubay Alihan Ördek ile Burakcan Doğan'ın bulunduğu otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak Adatepe Baraj Gölü'ne devrildi. Kazayı gören mahalle halkı baraj gölüne giderken, 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Vatandaşlar, Burakcan Doğan'ın cenazesini baraj gölünden çıkarırken, Alican Ördek'e ulaşamadı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma birimindeki dalgıçlar göle girerek Ördek'i aramaya başladı. Çalışmalar sonunda Ördek'in cansız bedeni, 7 metre derinlikteki araçtan çıkarıldı.

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Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Burakcan Doğan ile Alihan Ördek'in cenazeleri otopsi için adli tıp kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kahramanmaraş
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