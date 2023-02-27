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Kahramanmaraş'ta şaşkına çeviren görüntü! 2 yıl önce çürük raporu verilmişti... Etrafındakiler yıkıldı, o ayakta kaldı

27.02.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

52 yıl önce yapıldı, yaklaşık iki yıl önce çürük raporu verilerek tahliye edildi, deprem sonrası etrafındaki birçok yapı yıkılırken o ayakta kaldı. Deprem felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 52 yıl önce yapılan Defterdarlık Hizmet Binası görenleri hayretler içinde bıraktı. Ancak daha önce çürük raporu verilen binanın depremde ağır hasar aldığı ve yıkılacağı öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta şaşkına çeviren görüntü! 2 yıl önce çürük raporu verilmişti... Etrafındakiler yıkıldı, o ayakta kaldı

Kahramanmaraş'ta 52 yıl önce yapılan bina ayakta kaldı. Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Caddesi'ne 1970 yılında yapılan bina, aktarılan bilgilere göre bir müddet sonra Defterdarlık Hizmet Binası olarak kullanılmaya başlandı. Yaklaşık iki yıl önce çürük raporu verilerek tahliye edilip taşınan bina, Kahramanmaraş depreminde yıkılmadı.

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Binanın etrafındaki birçok yapının kullanılamaz hale gelip, tamamına yakınının da yıkıldığı görüldü.

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DEPREMDE AĞIR HASAR ALDI... YIKILACAK!

Daha önce çürük raporu verilen binanın depremde ağır hasar aldığı ve yıkılacağı öğrenildi.

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Mehmet Nedirli isimli bir vatandaş, "Savaştan çıkmış gibi bir haldeyiz, yetkililerin gerekeni yapması gerekiyor. Özellikle yeni binaların 3-4 katlı olması lazım" dedi.

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(İHA)

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deprem Kahramanmaraş

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