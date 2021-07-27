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  4. Kahramanmaraş'taki asırlık ağaca Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akını! Tam 812 yaşında

Kahramanmaraş'taki asırlık ağaca Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akını! Tam 812 yaşında

27.07.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 812 yaşında olduğu belirlenen çınar ağacının çevresinde çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Çınar ağacının bulunduğu bölgede yapılan çevre düzenlemesinin ardından inşaatına başlanan seyir alanı da tamamlanarak mahalleye yeni bir meydan kazandırıldı. Asırlık ağaca özellikle Kurban Bayramı'nda yoğun ilgi gösterildi.

Kahramanmaraş'taki asırlık ağaca Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akını! Tam 812 yaşında

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avcılar Mahallesi'ndeki çınar ağacının bulunduğu bölgede yapılan çevre düzenlemesinin ardından inşaatına başlanan seyir alanı da tamamlandı.

"Doğu Çınarı" türündeki ağacın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 812 yaşında olduğu ifade açıklamada, "Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ağacın etrafındaki beton yapılar kaldırılarak mahalleye yeni bir meydan kazandırıldı.

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ASIRLIK AĞACA ULAŞIM KOLAYLAŞTI

Yaklaşık 1000 metrekare olarak düzenlenen meydan, merkezde yer alan asırlık ağaca ulaşımı da kolaylaştırdı. Tamamlanan çalışmalarla bölgenin ziyaretçi sayılarında artış bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Avcılar Mahalle Muhtarı Abdurrahman Kayaalp de gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde bir kültür varlığının yok olmaktan kurtulduğunu, özellikle Kurban Bayramı'nda ziyaretçi sayısında önemli bir artış gözlendiğini aktardı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Kahramanmaraş
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