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Kahramanmaraş'taki çadır kentte ilk nikah! "Umut olsun diye evlendik"

01.03.2023 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki depremlerde evleri hasar alan nişanlı çift, yerleştikleri çadır kentte evlendi. Ayşe Okur ve Nevzat Ortak, nikah tarihlerini öne çektiklerini ifade ederek, "Hem insanlara umut olsun hem de hayatın devam ettiğini göstermek için evlendik" dedi. Çiftin şahitliğini Vali Çetin Oktay Kaldırım ile gönüllüler yaptı.

Kahramanmaraş'taki çadır kentte ilk nikah! "Umut olsun diye evlendik"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle evlerinin hasar alması sonucu kurulan çadır kente yerleşen Ayşe Okur, nişanlısı Nevzat Ortak'ın teklifi ile insanlara umut olsun diye nikah tarihlerini öne çekti.

Kararlarını nikah dairesine bildiren Ayşe ve Nevzat çifti için merasim düzenlendi. Çadır kentte Mehmetçik okulu çadırı önünde düzenlenen nikah törenine bölgede bulunan koordinatör valilerden Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile sahada bulunan gönüllüler de sürpriz yaparak şahit oldu.

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"NİKAH TARİHİMİZİ ÖNE ÇEKTİK"

Onikişubat Belediyesinin nikah memuru tarafından kıyılan nikahın ardından Ayşe ve Nevzat çiftçi ile şahitler imzalarını attı. Nikah cüzdanı geline verildi. Çiftin mutluluk anları görüntülere de yansıdı.

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Adnan Menderes Üniversitesi Tarih Bölümü Mezunu olan ve daha önce güvenlik görevlisi olarak da çalışan damat Nevzat Ortak, "Nikah tarihimiz 19 Mart'tı. Nişanlımın evi hasar almıştı, mecburen çadır kente yerleşti. Hem insanlara umut olsun hem de hayatın devam ettiğini göstermek için nikahımız öne alarak evlendik" dedi. (İHA)

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Kahramanmaraş nikah

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