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Kahramanmaraş'taki deprem sonrası Erdoğan duyurmuştu! Milli yas ilan edildi, bayraklar yarıya indirildi

07.02.2023 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler sonrası 7 günlük milli yas kararı alındığını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan milli yas ilan edilmesine ilişkin genelgenin ardından tüm Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi. imzasıyla yayımlanan milli yas ilan edilmesine ilişkin genelgenin ardından tüm Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi.

Kahramanmaraş'taki deprem sonrası Erdoğan duyurmuştu! Milli yas ilan edildi, bayraklar yarıya indirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı.

Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede bütün yurtta ve dış temsilciliklerde 12 Şubat Pazar günü güneşin batışına kadar Türk bayrağının yarıya indirileceği belirtildi.

TÜRK BAYRAKLARI YARIYA İNDİRİLDİ

Milli yas ilanının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile tüm yurttaki kamu binalarında ve dış temsilciliklerde gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi.

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deprem Kahramanmaraş

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