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Kahramanmaraş'taki deprem Suriye'yi de vurdu! Can kaybı sayısını açıkladılar

06.02.2023 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Suriye'den de can kaybı haberleri geldi. Suriye Sağlık Bakanlığı, Esed rejiminin haber ajansı SANA ve sahadaki muhabirlerin aktardığına göre depremde en az 1073 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Sahadaki verilerden elde edilen bilgilere göre en az yaralı 2 bin 911 yaralı olduğu rapor edildi.

Kahramanmaraş'taki deprem Suriye'yi de vurdu! Can kaybı sayısını açıkladılar

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az 1073 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 911'den fazla kişi yaralandı.

Deprem, Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 593 kişi hayatını kaybetti, 1411 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü.

Sahadaki AA muhabirlerinin Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde en az 480 kişi öldü, 1500 kişi yaralandı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem suriye

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