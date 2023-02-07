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Kahramanmaraş'tan saatler sonra kahreden haber! Siniri krizi geçirdiler, yüzünü açıp son kez öptü

07.02.2023 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da umutlu bekleyiş saatler sonra yerini acıya bıraktı. 1,5 yaşındaki Göktuğ ve ailesinden kahreden haber geldi. Göktuğ bebek, annesi ve anneannesinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Baba ise yaralı olarak çıkarılıp hastanede tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş'tan saatler sonra kahreden haber! Siniri krizi geçirdiler, yüzünü açıp son kez öptü

Türkiye, Kahramanmaraş'taki depremlerle sarsılırken bölgeden bir acı haber daha geldi. İkinci depremin merkez üssü Elbistan'da bir binanın enkazından saatler sonra Göktuğ bebek, annesi, anneannesinin cansız bedeni çıkarıldı.

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BABA YARALI OLARAK KURTARILDI

Kahramanmaraş’ta ikinci depremin merkez üssü Elbistan ilçesinden bu sefer acı haber geldi. İlçede depremin en çok etkilediği yerlerden biri de Malatya Caddesi oldu. 6 katlı binanın enkazında bulunan 1,5 yaşındaki Göktuğ bebek ve ailesini çıkarmak için ekipler büyük çaba harcadı. Saatlerce süren arama kurtarma çalışmalarının ardından ilk olarak enkazdan baba yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine ekiplerin umudu daha da arttı.

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Yapılan çalışmaların ardından ise ekipler enkazın başında bekleyen yakınlarına bu sefer acı haberi verdi. Göktuğ bebek, annesi ve anneannesinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Yakınları bu acı haberin ardından yıkıldı.

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YÜZÜNÜ AÇIP SON KEZ ÖPTÜ

Sinir krizi geçiren ailenin yakınlarını ise çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Göktuğ bebeğin son kez yüzünü açarak öpen amcası ise yürekleri dağladı.

Kaynak: İHA

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