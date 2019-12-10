HABER

Kahramanmaraş'ta aranan 38 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 00:12 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta aranan 38 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta aranan 38 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta polis tarafından il genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde diğer birimlerle ortak il genelinde aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekiplerin gün boyu yaptığı operasyonda 86 adreste 110 kişinin GBT kontrolü yapıldı.

Ekipler, hırsızlık suçundan aranan 10, yaralama suçundan aranan 8, fuhuş yaptırma ve kumar oynatma suçundan aranan 3, cinsel saldırı suçundan aranan 2, silahlı tehdit suçundan aranan 2, cezaevi firarisi 2 ve diğer suçlardan aranan 11 olmak üzere, il merkezinde 30, ilçelerde ise 8 kişiyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 16'sı tutuklandı, diğerlerinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

PARTNER Tam o an çekildi! Tam o an çekildi!
Görüş mesafesi 100 metrenin altına düştü!Görüş mesafesi 100 metrenin altına düştü!
Köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettilerKöpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş polis Uygulama

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa’da yoğun sis! Görüş mesafesi 100 metrenin altına düştü!

Görüş mesafesi 100 metrenin altına düştü!

Köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler

Köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yeniden hastaneye kaldırıldı!

Demirtaş yeniden hastaneye kaldırıldı!

Malatya'da zincirleme kaza: 2'si bebek, 5 yaralı

Malatya'da zincirleme kaza: 2'si bebek, 5 yaralı

İBB Meclisi'nde Kanal İstanbul tartışması! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

İBB Meclisi'nde Kanal İstanbul tartışması! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

İstanbul'da silah sesleri! Motosikletli saldırganlar büfeye kurşun yağdırdı!

İstanbul'da silah sesleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.