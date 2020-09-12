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Kahramanmaraş’ta fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 16:04 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir metal-mutfak eşyası üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Küçük Sanayi Sitesindeki fabrikada çıktı.

Kahramanmaraş’ta bir metal-mutfak eşyası üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Küçük Sanayi Sitesindeki fabrikada çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle fabrikanın çatı kısmında çıkan yangına ihbar üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına 4 müdahale aracı, 1 su tankeri ve 8 personelle müdahale etti. Söndürülen yangın sonrası fabrikada maddi hasar oluşurken, 2 kişinin dumandan etkilendiği belirtildi.

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