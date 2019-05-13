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Kahramanmaraş'ta gölete düşen üç çocuğun boğulması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 13:02 | Son Güncelleme

Çocukların okullarındaki sıralarına, sınıf arkadaşları tarafından karanfil bırakıldı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde üzerinde oynadıkları traktörle baraj göletine düşerek boğulan üç çocuğun okullarındaki sıralarına, sınıf arkadaşları tarafından karanfil konuldu.

Gücüksu Mahallesi'ndeki baraj göletine üzerinde oynadıkları traktörün düşmesi sonucu boğulan Turnabucağı İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ceylin Bolat (10), Turnabucağı Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Vahap Bolat (13) ve Gücük İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Alperen Özden'in (8) okullarında hüzün var.

Sabah okullara geldiklerinde arkadaşlarının vefat haberini alan öğrenciler, Ceylin ve Vahap Bolat ile Alperen Özden'in sıralarına karanfil bıraktı.

Alperen Özden'in son yazdığı "Ailem" isimli şiiri de sırasına bırakan arkadaşları, daha sonra okuldan ayrıldı.

Çocukların cenazesinin, ikindi vakti mahallede düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

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