Kahramanmaraş'ta hafriyat kamyonunun çarptığı yaya öldü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Tacettin Böke'nin kullandığı 38 UC 278 plakalı hafriyat kamyonu, Atatürk Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Uçar'a (82) çarptı.
Yaralanan Uçar, 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Afşin Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü Böke ise gözaltına alındı.
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