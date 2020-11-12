HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahramanmaraş’ta Roma dönemine ait sikkeler ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta Roma dönemine ait sikkeler ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 19:32 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait sikkeler ile tarihi objeler ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi’nde bir kişinin tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine araştırma başlatıldı.

Kahramanmaraş’ta Roma dönemine ait sikkeler ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait sikkeler ile tarihi objeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi’nde bir kişinin tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmada yolculuk yaptığı araç durdurulan Y.D., yakalanarak gözaltına alındı. Y.D.’den Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 18 adet sikke, 7 adet muhtelif tarihi obje ele geçirildi.
Olay ile ilgili Y.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş’ta Roma dönemine ait sikkeler ele geçirildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Üzerimde 'seneye de giyerim' önlüğümle' Onu tanıyabildiniz mi? 'Üzerimde 'seneye de giyerim' önlüğümle' Onu tanıyabildiniz mi?
Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladıMehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı
Nescafe BMW çekiliş sonuçları açıklandı!Nescafe BMW çekiliş sonuçları açıklandı!
En Çok Okunan Haberler
Yer: İstanbul! Temizlik görevlisi fark etti, polis ekipleri sevk edildi
Yer: İstanbul! Temizlik görevlisi fark etti, polis ekipleri sevk edildi
Arka Sokaklar'a taze kan! 'Uzun bir aradan sonra...'
Arka Sokaklar'a taze kan! 'Uzun bir aradan sonra...'
Merkez Bankası'ndan yeni ödeme sistemi! 18 Aralık'ta başlayacak
Merkez Bankası'ndan yeni ödeme sistemi! 18 Aralık'ta başlayacak
Korkutan açıklama: Yakında sokaklarda öleceksiniz
Korkutan açıklama: Yakında sokaklarda öleceksiniz
Ayda'nın babası sitem etti: Herkes bir mazeret üretiyor
Ayda'nın babası sitem etti: Herkes bir mazeret üretiyor
Türkiye'de denenen koronavirüs aşısından güzel haber!
Türkiye'de denenen koronavirüs aşısından güzel haber!
İlginizi Çekebilir
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Diğer Haberler
Korku dolu anlar! Bir anda alev topuna döndü
Korku dolu anlar! Bir anda alev topuna döndü
Ünlü Türk doktor Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı
Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı
Kayseri için önemli koronavirüs uyarısı: Kritik noktaya doğru gidiyor
Önemli korona uyarısı: Kritik noktaya gidiyor
Bakan Koca'dan 'Uğur Şahin' paylaşımı! 'Telefonla görüştüm'
Bakan Koca'dan dikkat çeken 'Uğur Şahin' paylaşımı!
Patates çuvallarından çıkanlar şoke etti
Patates çuvallarından çıkanlar şoke etti
İstanbul'da sigara içmek nerelerde yasaklandı? Valilik'ten açıklama
İstanbul'da sigara içmek nerelerde yasaklandı? Valilik'ten açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.