Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın

Kahramanmaraş'ta iplik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki Terziler ve Konfeksiyoncular Sitesi'ndeki iplik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, fabrikanın duvarlarını kırarak yangına müdahale etmeye başladı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

