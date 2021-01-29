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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü

29.01.2021 00:38 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Recep Tayyip Erdoğan bulvarında meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Recep Tayyip Erdoğan bulvarında meydana geldi. A.H idaresindeki elektrikli bisiklet seyir halindeyken, park halindeki bir aracın kapısının açılması ile kapıya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklette yolcu konumda olan Mahmut H. sol şeritten gelen bir başka araca çarptı. Kaza sonrası ağır yaralanan Mahmut H, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Mahmut H. burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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