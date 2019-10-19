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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 23:01 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Oğuzhan Küçükler yönetimindeki 33 ELV 53 plakalı otomobil ile Arif Kulat (61) kontrolündeki 44 KH 782 plakalı otomobil, Nurhak-Elbistan kara yolunda çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Küçükler'in beraberindeki Meryem (55), Hatice (30), Ulaş Yılmaz (19) ve Gökçe Deniz Küçükler (2) yaralandı.

Araçta sıkışan sürücü Kulat, itfaiye ve Elbistan Arama Kurtarma ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Nurhak trafik kazası

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