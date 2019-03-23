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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu uygulamasında 33 kişiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 08:01 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta jandarmanın yaptığı uygulamada, 17'si uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla, toplam 33 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu uygulamasında 33 kişiye gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta jandarmanın yaptığı uygulamada, 17'si uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla, toplam 33 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, Pazarcık, Türkoğlu ve Dulkadiroğlu ilçelerinde uyuşturucu uygulaması yaptı. 217 askerin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçlarda arama yapıldı.
Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunun Narlı mevkiindeki uygulama noktasındaki uygulamada narkotik köpeği Atos ile bomba arama köpeği Aşil de kullanıldı. Atos, araçların koltuk, bagaj, motor bölümü gibi yerlerine saklanmış uyuşturucuları anında buldu. 4 saatlik uygulamada eroin, metamfetamin, esrar, bonzai gibi uyuşturucu madde ile yakalanan 17 kişi, kaçak sigara ile yakalanan 2 kişi, tarihi eserlerle yakalanan 3 kişi ile çeşitli suçlardan aranan 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu uygulamasında 33 kişiye gözaltıKahramanmaraş'ta uyuşturucu uygulamasında 33 kişiye gözaltıKahramanmaraş'ta uyuşturucu uygulamasında 33 kişiye gözaltıKahramanmaraş'ta uyuşturucu uygulamasında 33 kişiye gözaltı

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