Kahramanmaraş'taki cinayet

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde akrabası tarafından silahla öldürülen kadının cenazesi defnedildi.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınan Emine Yıldız'ın (45) cenazesi, Oruç Reis Mahallesi'ndeki evine getirilerek helallik alındı.
Yıldız'ın cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenaze törenine, kadının eşi Metin Yıldız ve vatani görevini yapan oğlu Ferhat Yıldız ile yakınları katıldı.
Onikişubat ilçesinde 3 Nisan'da Emine Yıldız, Oruç Reis Mahallesi'ndeki evinde 9 yaşındaki kızının da yanında bulunduğu sırada, kocasının akrabası A.K. tarafından silahla öldürülmüştü. Kaçan zanlı polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum