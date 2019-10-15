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Kahramanmaraş'taki silahlı saldırılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 00:11 | Son Güncelleme

Saldırıya uğrayan ticari taksinin şoförü tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Göksun ilçelerinde gerçekleştirilen silahlı saldırılarda ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Alınan bilgiye göre, geçen hafta Elbistan ilçesinde bir araçtan yapılan silahlı saldırıda Şener Barut'un hayatını kaybetmesinin ardından Göksun ilçesinde de bir ticari araca yapılan saldırıda ağır yaralanan ticari taksi şoförü Güngör Köleli (68), tedavi gördüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Böylece aynı kişilerce düzenlenen silahlı saldırılarda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

- "Kan davası" şüphesi

Elbistan ilçesinde geçen hafta bir araçtan yapılan silahlı saldırıda Şener Barut hayatını kaybetmiş, daha sonra Göksun ilçesinde bir ticari taksiye yapılan ikinci saldırıda ise Caner ve Akın Barut ve ticari taksi sürücüsü Güngör Köleli yaralanmıştı.

İlk olayda hayatını kaybeden Şener ile yaralanan Caner ve Akın Barut'un, 23 Temmuz 2019'da Göksun ilçesi Keklikoluk Mahalle Muhtarı Hasan Kandil'i öldürdüğü gerekçesiyle Elbistan E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Öner Barut'u ziyaretten döndüğü, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen zanlıların ise öldürülen muhtar Hasan Kandil'in akrabaları oldukları ileri sürülmüştü.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklanmıştı.

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Göksun Güngör Köleli silahlı saldırı taksi şoförü

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