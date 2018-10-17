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Kahramanmaraş'taki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 19:20 | Son Güncelleme

Göksun ilçesinde şehirler arası yolcu taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 7 kişinin cenazeleri memleketlerine gönderildi - Kazada hayatını kaybedenlerden GAÜN Tıp Fakültesi öğrencisi Bilgin Demir'in bu yıl tıp fakültesini kazandığı, bir süre önce eşini kaybeden polis memuru Ahmet Karakuş'un 10 gün önce de babasının öldüğü, Gaziantep'te vatani görevine yapan er Selahattin Turan'ın ise askerliğinin bitmesine 3 ay kaldığı öğrenildi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 7 kişinin cenazeleri memleketlerine gönderildi.

Kazada yaşamını yitiren Sami Demir, Hüseyin Hint, Şengül Uysal, Doğan Cantürk, Bilgin Demir, Selahattin Turan ve Ahmet Karakuş'un cenazeleri, Göksun Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Er Selahattin Turan, polis memuru Ahmet Karakuş ve uzman onbaşı Doğan Cantürk'ün Türk bayrağına sarılı naaşları askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze nakil aracına konuldu.

Turan ve Cantürk'ün cenazeleri Samsun'a, Karakuş'un naaşı ise memleketi Ordu'ya uğurlandı.

Cenazelerin teslim edilmesi sırasında hayatına kaybedenlerin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
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- Tıp fakültesini bu yıl kazanmış

Öte yandan, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi öğrencisi Bilgin Demir'in ehliyet sınavına girmek için gittiği Çorum'dan döndüğü öğrenildi.

Demir'in yakınlarından Soner Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bilgin'in geçen yıl tıp fakültesini çok az bir puanla kazanamadığını belirterek, "Bu yıl azimle çalıştı ve Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Son görüşmesinde annesine stetoskop fotoğrafı göndermişti. Önlük töreni yapılacaktı ama göremedik." dedi.

Gaziantep'te vatani görevine yapan er Selahattin Turan'ın ise askerliğinin bitmesine 3 ay kaldığı öğrenildi.

Turan'ın Samsun'da çiftçilik yapan ailesine yardım etmek için 15 gün izin aldığı ve birliğine döndüğü belirtildi.

Şırnak'ta polis memuru olan Ahmet Karakuş'un ise bir süre önce eşinin, yaklaşık 10 gün önce babasının vefat ettiği ortaya çıktı.

Kilis'te görev yapan uzman onbaşı Doğan Cantürk'ün ise 6 ay önce göreve başladığı ve babasının da emekli uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Çetin Çetiner (34) idaresindeki Samsun-Şanlıurfa seferini yapan Kamil Koç firmasına ait 55 JA 466 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Kahramanmaraş karayolunun Mehmet Bey Mahallesi mevkisinde refüje devrilmiş, kazada 7 kişi hayatını kaybetmiş 27 kişi de yaralanmıştı.

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