Kahramanmaraş'taki trafik kazası

Demir'in yakınlarından Soner Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bilgin'in geçen yıl tıp fakültesini çok az bir puanla kazanamadığını belirterek, "Bu yıl azimle çalıştı ve Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Son görüşmesinde annesine stetoskop fotoğrafı göndermişti. Önlük töreni yapılacaktı ama göremedik." dedi.

Turan ve Cantürk'ün cenazeleri Samsun'a, Karakuş'un naaşı ise memleketi Ordu'ya uğurlandı.

Gaziantep'te vatani görevine yapan er Selahattin Turan'ın ise askerliğinin bitmesine 3 ay kaldığı öğrenildi.

Turan'ın Samsun'da çiftçilik yapan ailesine yardım etmek için 15 gün izin aldığı ve birliğine döndüğü belirtildi.

Şırnak'ta polis memuru olan Ahmet Karakuş'un ise bir süre önce eşinin, yaklaşık 10 gün önce babasının vefat ettiği ortaya çıktı.

Kilis'te görev yapan uzman onbaşı Doğan Cantürk'ün ise 6 ay önce göreve başladığı ve babasının da emekli uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Çetin Çetiner (34) idaresindeki Samsun-Şanlıurfa seferini yapan Kamil Koç firmasına ait 55 JA 466 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Kahramanmaraş karayolunun Mehmet Bey Mahallesi mevkisinde refüje devrilmiş, kazada 7 kişi hayatını kaybetmiş 27 kişi de yaralanmıştı.

