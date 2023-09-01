HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kahreden haber! 3 ay önce evlenen oğlunu pompalı tüfekle öldürdü

Kahreden haber! 3 ay önce evlenen oğlunu pompalı tüfekle öldürdü

01.09.2023 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'dan gelen haber kan dondurdu! Bir baba ile oğlunun kavgasında kan aktı. Ailevi nedenlerden dolayı tartışan baba-oğulun tartışması kavgaya döndü. Baba Osman Duran, kendisine ait pompalı tüfekle oğluna ateş etti. 3 ay önce evlendiği öğrenilen 23 yaşındaki Ahmet Doğan hayatını kaybetti.

Kahreden haber! 3 ay önce evlenen oğlunu pompalı tüfekle öldürdü

Ordu'nun Gölköy ilçesinde Osman Doğan (50), tartıştığı oğlu Ahmet Doğan'ı (23) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

aaaaBaşlıksız-1

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, bu akşam saatlerinde Gölköy ilçesinde meydana geldi. Osman Doğan ile oğlu Ahmet Doğan arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman Duman, kendisine ait pompalı tüfekle oğluna ateş etti.

3 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

Ağır yaralanan Ahmet Duman, Gölköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 ay önce evlendiği öğrenilen Ahmet Duman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası polis ekiplerine teslim olan Osman Duman, gözaltına alındı. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de bir ilk: 1 milyon ile 5 milyon arasında ceza uygulanacakTürkiye'de bir ilk: 1 milyon ile 5 milyon arasında ceza uygulanacak
Çatışma kanlı bitti: 2 ölü! Sağlıkçıların gözü önünde ambulansta vurulduÇatışma kanlı bitti: 2 ölü! Sağlıkçıların gözü önünde ambulansta vuruldu
Konut fiyatlarıyla ilgili çarpıcı sözler! Yüzde 55'lik zamma isyan ettiler: Olan vatandaşa olacakKonut fiyatlarıyla ilgili çarpıcı sözler! Yüzde 55'lik zamma isyan ettiler: Olan vatandaşa olacak
Anahtar Kelimeler:
cinayet Ordu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünyanın beklediği davada yeni karar

Dünyanın beklediği davada yeni karar

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Tüm gün dilencilik yapıp lüks arabalarıyla evlerine dönüyorlar

Tüm gün dilencilik yapıp lüks arabalarıyla evlerine dönüyorlar

Bir gören yeniden baktı! Hem sürücüsü hem de yolcusu ilginç...

Bir gören yeniden baktı! Hem sürücüsü hem de yolcusu ilginç...

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.