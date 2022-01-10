Kahreden haber! Eski nişanlısının kurşun yağdırdığı genç kız hayatını kaybetti

Mersin'den kahreden bir haber geldi. Eski nişanlısı 24 yaşındaki Barış Can Uçuk'un silahlı saldırısına uğrayan 25 yaşındaki Raziye Oskay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet sonrası eski nişanlı Uçuk gözaltına alındı.

YOLUNU KESİP PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Olay, sabah saatlerinde Toroslar ilçesi, Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde meydana geldi. Barış Can Uçuk, işe gitmek için evden çıkan eski nişanlısı Raziye Oskay'ın yolunu kesti. Tabancasını çeken Uçuk, Raziye Oskay’a peş peşe ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Oskay, kanlar içinde yere yığıldı.

RAZİYE OSKAY HAYATINI KAYBETTİ

Raziye Oskay, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Oskay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından gözaltına alınan Barış Can Uçuk, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA-İHA



