HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahreden haber! Eski nişanlısının kurşun yağdırdığı genç kız hayatını kaybetti

Kahreden haber! Eski nişanlısının kurşun yağdırdığı genç kız hayatını kaybetti

10.01.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de yaşayan 25 yaşındaki Raziye Oskay, eski nişanlısı tarafından öldürüldü. Eski nişanlısı Barış Can Uçuk'un silahından çıkan mermilerle sokak ortasında kanlar içinde kalan Oskay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet sonrası eski nişanlısı ise gözaltına alındı.

Kahreden haber! Eski nişanlısının kurşun yağdırdığı genç kız hayatını kaybetti

Mersin'den kahreden bir haber geldi. Eski nişanlısı 24 yaşındaki Barış Can Uçuk'un silahlı saldırısına uğrayan 25 yaşındaki Raziye Oskay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet sonrası eski nişanlı Uçuk gözaltına alındı.

YOLUNU KESİP PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Olay, sabah saatlerinde Toroslar ilçesi, Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde meydana geldi. Barış Can Uçuk, işe gitmek için evden çıkan eski nişanlısı Raziye Oskay'ın yolunu kesti. Tabancasını çeken Uçuk, Raziye Oskay’a peş peşe ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Oskay, kanlar içinde yere yığıldı.

sokak-ortasinda-eski-nisanlisini-oldurdu_5439_dhaphoto1

RAZİYE OSKAY HAYATINI KAYBETTİ

Raziye Oskay, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Oskay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

AW513062_01

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından gözaltına alınan Barış Can Uçuk, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA-İHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Kızına istismardan ceza aldı, 7 yıl sonra gerçek ortaya çıktıKızına istismardan ceza aldı, 7 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 21 yorum
İdam gelene kadar galiba boş yere milyon insan ölüsüne şahit olacaz
idam abi idam gelmeli hemen gelmeli şimdi gelmeli. geriye dönük gelmeli..
İdam olmaz ama kısasa kısas uygulaması olmalı bence .
ne oldu şimdi biri mezara biri ,değermiydi

En Çok Okunan Haberler

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı!

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı!

Altın, ABD enflasyonuna odaklandı

Altın, ABD enflasyonuna odaklandı

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Kritik saat belli oldu! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Kritik saat belli oldu! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Selçuk Özdağ: "AK Partili 40 vekille görüşüyoruz"

Selçuk Özdağ: "AK Partili 40 vekille görüşüyoruz"

Murat 124 "hastasına" 130 bin liraya satılık!

Murat 124 "hastasına" 130 bin liraya satılık!

İlginizi Çekebilir

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Erdoğan yeni projeyi duyurdu

Erdoğan yeni projeyi duyurdu

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

O görüntüler olay oldu! Metaverse'te cinsel ilişkiye girdi

O görüntüler olay oldu! Metaverse'te cinsel ilişkiye girdi

Çok net konuştu: Tamamen öldürülene kadar devam edecek

Çok net konuştu: Tamamen öldürülene kadar devam edecek

Esenyurt'ta ortalık savaş alanına döndü! Valilikten açıklama

Esenyurt'ta ortalık savaş alanına döndü! Valilikten açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.