Kahreden kaza! 13 yaşındaki çocuk bisikletiyle kamyonun altında kaldı

Kaza, öğle saatlerinde Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon, bisikleti ile yolun karşısına geçen Ali İmran Bulut'a çarptı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kamyonun altında kalan Bulut, ağır yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bulut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (DHA)





