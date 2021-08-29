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  4. Kahreden kaza! 13 yaşındaki çocuk bisikletiyle kamyonun altında kaldı

Kahreden kaza! 13 yaşındaki çocuk bisikletiyle kamyonun altında kaldı

29.08.2021 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da, bisikletiyle yolun karşısına geçerken kamyonun altında kalan Ali İmran Bulut (13), hayatını kaybetti. Kazadan sonra kaçan sürücü aranıyor.

Kahreden kaza! 13 yaşındaki çocuk bisikletiyle kamyonun altında kaldı

Kaza, öğle saatlerinde Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon, bisikleti ile yolun karşısına geçen Ali İmran Bulut'a çarptı.

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OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kamyonun altında kalan Bulut, ağır yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bulut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (DHA)

4 kişinin ölümüne sebep olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı4 kişinin ölümüne sebep olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Elazığ
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