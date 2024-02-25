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  4. Kahreden kaza! 9 yaşındaki çocuk, tabancayla oynarken amcasını öldürdü

Kahreden kaza! 9 yaşındaki çocuk, tabancayla oynarken amcasını öldürdü

25.02.2024 17:25
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Konya'da babasının temizleyip masanın üzerine bıraktığı tabancayı alıp oynayan Ş.U. (9), kazara tetiğe dokununca amcası İzzet U.'yu (47) vurdu. Göğsünden yaralanan İzzet U., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kahreden kaza! 9 yaşındaki çocuk, tabancayla oynarken amcasını öldürdü

Korkunç olay, saat 15.30 sıralarında Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi Beykoz Sokak'ta tek katlı müstakil evde meydana geldi. Ş.U., babası Kurtuluş U.’nun temizleyip masanın üzerine bıraktığı tabancayı alarak oynamaya başladı. Bu sırada Ş.U.'nun kazara tetiğine dokunduğu tabanca ateş aldı. Mermi, odadaki amcası İzzet U.'nun göğsüne isabet etti.

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Aile üyelerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İzzet U. sağlık ekibinin tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

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Ş.U. ve babası Kurtuluş U., ifadelerinin alınması için polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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cinayet Konya tabanca
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