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Kahreden kaza: Aynı yönde giden arkadaşlarıyla çarpıştı! Onlarca motosikletli cenaze aracına eşlik etti

20.09.2022 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beşiktaş’ta kahreden bir motosiklet kazası meydana geldi. Birbirleriyle arkadaş olan kişilerin bulunduğu ve aynı yönde giden iki motosiklet çarpıştı. Feci kazada motosiklet sürücülerinden biri yaşamını yitirdi, diğer motosikletteki 2 kişi ise ağır yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesinde dikkat çeken bir olay da yaşandı. 21 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlanırken onlarca motosikletli cenaze aracına eşlik etti.

Kahreden kaza: Aynı yönde giden arkadaşlarıyla çarpıştı! Onlarca motosikletli cenaze aracına eşlik etti

Beşiktaş'taki feci motosiklet kazası, saat 00.30 sıralarında Kadırgalar Caddesi'nde meydana geldi. Nişantaşı yönünde ilerleyen Fatih Çakıllı'nın (21) kullandığı motosiklet, aynı yönde ilerleyen arkadaşlarının bulunduğu motosikletle çarpıştı. Fatih Çakıllı ve diğer motosiklette bulunan Ahmet Sait C. ile Edip Sait C. kazada ağır yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla hastaneye kaldırılan Fatih Çakıllı hayatını kaybederken, ağır yaralanan Ahmet Sait C. ile Edip Sait C. hastanede tedavi altına alındı. Fatih Çakıllı, Piyalepaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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CENAZEDE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ: ONLARCA MOTOSİKLETLİ EŞLİK ETTİ

Fatih Çakıllı'nın cenazesine gelen onlarca motosikletli cenaze aracına eşlik etti. Polis yaşanan kaza sonrası soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası motosiklet beşiktaş
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