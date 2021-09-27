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Kahreden olay! 17 yaşındaki Yusuf hayatını kaybetti

27.09.2021 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da çalıştığı inşaatın çatısından aydınlatma boşluğuna düşerek yaralanan Yusuf Demir (17), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kahreden olay! 17 yaşındaki Yusuf hayatını kaybetti

Olay, önceki gün Bahçelievler Mahallesi İdil Sokak'ta 4 katlı bir inşaatta meydana geldi.

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15 METRE YÜKSEKLİKTEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Yusuf Demir, çatıda çalıştığı sırada binanın aydınlanması için plastik ve şeffaf malzemeden yapılan zemine bastı. Demir, plastik malzemenin kırılması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten apartman içindeki beton zemine düştü. Demir'in düştüğünü gören diğer işçiler, durumu 112'ye haber verdi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Demir, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Demir, dün gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (DHA)

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Bolu
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