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Kahreden olay! 7 yaşındaki Damla asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti... Geriye bu fotoğraf kaldı

28.09.2023 13:47 | Son Güncelleme:
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Ankara'da, 7 yaşındaki Damla Akan, apartmanda arızalanıp duran asansörden çıkmak isterken boşluğa düşüp öldü. Damla'dan geriye, düştüğü asansörde daha önce arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğraf kaldı.

Kahreden olay! 7 yaşındaki Damla asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti... Geriye bu fotoğraf kaldı

Kahreden olay, dün akşam saatlerinde, Damla Akan'ın ailesiyle oturduğu, Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi 1656'ncı Cadde'deki apartmanda meydana geldi. Damla Akan, ablası ve kardeşiyle 5'inci katta oturan dedelerini ziyaret ettikten sonra, Kot 1'de bulunan kendi dairelerine inmek için asansöre bindi. 4'üncü kata inen asansör, arızalanıp durdu. Damla Akan, kapısı açılan asansörün kabininden bina içine atladığı sırada ayağının kayması sonucu yaklaşık 50 santimetrelik açıklıktan asansör boşluğuna düştü. Çocukların seslerini duyan binadakiler, ablası ve kardeşini kabinden çıkardıktan sonra Damla'yı da asansör boşluğundan kurtardı.

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HASTANEDE MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMAYARAK HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Damla Akan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Akan'ın cenazesi, adli tıp kurumundaki otopsi sonrası ailesine teslim edilip, memleketi Ağrı'ya gönderildi.

OLAY KAMERADA

Öte yandan Damla Akan'ın asansör boşluğuna düştükten sonra bina içinde yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Binadakilerin apartman boşluğundan çıkardığı Damla'yı kucaklarında taşıması görüntüde yer aldı.

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Bina yöneticisi Nizam Demir, "Asansör 4'üncü ve 5'inci katların arasında durmuş. 3 kardeş aynı anda asansördelermiş. Çocuk boşluğa düşmüş. Diğer çocukları eşim kurtarmış" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Ankara asansör

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