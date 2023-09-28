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Önce keşif yapmış... Hastaneden 3 günlük bebeği kaçırmıştı: İfadesi ortaya çıktı! Akılalmaz detaylar

28.09.2023 13:28 | Son Güncelleme:
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İzmir'de Suriyeli bir ailenin 3 gün önce doğan bebeğini hastaneden kaçırdığı belirlenip, gözaltına alınan S.G. (51) isimli kadın, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.G.'nin polisteki ifadesinde, çocuk sahibi olamadığı için özlem duyup, böyle bir suç işlediğini belirtip, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Önce keşif yapmış... Hastaneden 3 günlük bebeği kaçırmıştı: İfadesi ortaya çıktı! Akılalmaz detaylar

Olay, dün öğle saatlerinde, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ahmet Ersan Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde meydana geldi. Kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtan S.G., Suriye uyruklu bir ailenin 3 gün önce dünyaya gelen bebeğini alıp, bir örtüye sararak uzaklaştı. Aile bebeklerini odada göremeyince durumu hastane yetkililerine bildirdi. Hastane yetkilileri bebeğin kaçırıldığını belirleyip, durumu polise bildirdi.

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNDE ORTAYA ÇIKTI

Bebeğin kaçırıldığı anların hastanenin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, bebeği kaçıran kadının hastaneden çıktıktan sonra taksiyle bindiğini tespit etti. Polis, görüntülerden yola çıkarak bebeği kaçıran kadının Konak ilçesi Çankaya semtinde taksiden inip, üzerindeki sağlıkçı kıyafetini Hisarönü Camisi'nde çıkardığını belirledi. Tanınmamak için tülbent taktığı da belirlenen kadının kimliği tespit edildi.

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KADIN GÖZALTINA ALINDI! BEBEK AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Limontepe Mahallesi'nde oturduğu belirlenen S.G., olaydan birkaç sonra evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen bebek de evde bulunup, ailesine teslim edildi.

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1 GÜN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞ

Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden S.G., bugün adliyeye sevk edildi. S.G.'nin ifadesinde dini nikahlı evli olduğunu belirtip, çocuğu olmadığını, çok çabalamasına rağmen düşük yaptığını söylediği öğrenildi. S.G.'nin çocuk özlemi nedeniyle bebeği kaçırdığını ve pişman olduğunu söylediği de belirtildi. Olaydan bir gün önce keşif için hastaneyi gezdiği de belirlenen S.G.'nin ilk olarak Suriyeli aile ile temas kurup, güvenlerini kazandığı, ertesi gün ise aileden bebeğe bez getirmelerini istediği, ardından da yalnız kalmayı fırsat bilip bebeği kaçırdığı ortaya çıktı. (DHA)

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İzmir bebek

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