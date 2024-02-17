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Kahreden olay! Araçları hurdaya döndü! Bir aile yok oldu

17.02.2024 19:59 | Son Güncelleme:
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Anadolu Otoyolu Düzce geçişindeki feci kazada bir aile yok oldu. Karşı yönden gelen lüks bir cipin çarptığı ve hurdaya dönen otomobilde bulunan anne Feride Çırcır, eşi Ali Çırcır ile kızı Duygu Çırcır Çelik hayatını kaybetti.

Kahreden olay! Araçları hurdaya döndü! Bir aile yok oldu

Anadolu Otoyolu Kaynaşlı Sarıçökek mevkiinde Hakan Ç. idaresindeki otomobile aynı istikamette seyir halinde olan İsmet K. idaresindeki lüks cip çarptı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada olay yerinde hayatını kaybeden anne Feride Çırcır’ın ardından eşi Ali Çırcır ve kızı Duygu Çırcır Çelik de hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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MEMLEKETLERİNE GİDİYORLARDI

İstanbul’dan memleketleri Çankırı’ya giden ailenin tüm fertleri hayatlarını kaybederken, araçtan sağ çıkarılan 1 yaşındaki Mira Ç.’nin Bolu Abant İzzet Baysal Hastanesi’nde entübe edildiği ve hayat mücadelesi vermeye devam ettiği öğrenildi.
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Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Düzce anadolu otoyolu
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