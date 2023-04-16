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  4. Kahreden olay! Dereye düşen kadın ve onu kurtarmak için atlayan babası hayatını kaybetti

Kahreden olay! Dereye düşen kadın ve onu kurtarmak için atlayan babası hayatını kaybetti

16.04.2023 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, fotoğraf çekmek isterken dengesi kaybedip dereye düşen 38 yaşındaki Esma Çiçek ile kızını kurtarmak için dereye atlayan 69 yaşındaki baba Mustafa Bolat boğularak can verdi.

Kahreden olay! Dereye düşen kadın ve onu kurtarmak için atlayan babası hayatını kaybetti

Bursa'da dengesini kaybedip dereye düşen kadın ve onu kurtarmak için suya atlayan baba hayatını kaybetti.

Samsun'dan kızını ziyaret için Bursa'ya gelen Mustafa Bolat (69) ve evladı Esma Çiçek (38) Osmangazi ilçesi Dağakça köyü Kaplıkaya Deresi kenarına gitti.

Burada fotoğraf çekmek isteyen Çiçek, iddiaya göre dengesini kaybedip suya düştü.

Kızının suya kapıldığını gören Bolat da dereye atladı. Baba ve kızın sudan çıkmadığını görenler durumu AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden 5 kişilik AFAD ekibi, baba ve kızının cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkarılan cesetler otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (AA)

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