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Kahreden olay! İş yerinde intihar etti, yakınları sinir krizi geçirdi

22.02.2021 13:55 | Son Güncelleme:
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Kahreden olay! İş yerinde intihar etti, yakınları sinir krizi geçirdi

Erzurum'da oto tamirciliği yapan, 47 yaşındaki 4 çocuk babası Murat Y. sabah erken saatte açtığı iş yerinde av tüfeğiyle yaşamına son verdi. Acı haberle dükkana gelen Murat Y.'nin ailesi, sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 07.30 sıralarında, merkez Yakutiye ilçesi oto sanayi sitesindeki numara 59'da meydana geldi. Oto tamirhanesi bulunan, evli ve 4 çocuk babası Murat Y., iddiaya göre, evde ailesiyle tartıştı. Evden öfkeyle çıkarak, iş yerine gelen Murat Y.'nin 15 yaşındaki oğlu da babasını sakinleştirmek için peşinden gitti. Dükkanda bir süre konuştuktan sonra Murat Y., oğlunu sorun olmadığına ikna ederek, eve gönderdi. Oğlunun gittiğinden emin olan Murat Y., iş yerinde bulunan av tüfeğiyle kendisini vurdu. Murat Y.'nin cansız bedeni, sabah iş yerine gelen müşteriler tarafından bulundu.

'AİLE İLE İLGİLİ PROBLEMLERİ VARDI'

Ortağının ölüm haberini alır almaz iş yerine gelen Yaşar Güner, "Müşterinin alacağı bir araç vardı. Onu almaya geldiğinde ortağımı ölü olarak bulmuş. Maddi sıkıntısı yoktu. Aile ile ilgili problemleri vardı. Çok üzgünüm" dedi.

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AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alır almaz iş yerinin önüne gelen Murat Y.'nin ailesi, sinir krizi geçirdi. Aile, çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Murat Y.'nin tamirhaneden çıkarılan cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere ambulansla Erzurum Adil Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

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