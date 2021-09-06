Kahreden olay! Su dolu bidona düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, 4 Ağustos Cuma günü Karacaburç Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde oyun oynayan Melek Güzel, dengesini kaybedip, su dolu bidona düştü. Bir süre sonra annesi Gizem Güzel tarafından bidonda baygın bulunan küçük Melek, özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Melek Güzel, bu sabah hayatını kaybetti.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan küçük Melek'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

DHA

