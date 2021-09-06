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  4. Kahreden olay! Su dolu bidona düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kahreden olay! Su dolu bidona düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

06.09.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te, evlerinin bahçesinde su dolu bidona düşen 3 yaşındaki Melek Güzel, tedaviye gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 4 Ağustos Cuma günü Karacaburç Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde oyun oynayan Melek Güzel, dengesini kaybedip, su dolu bidona düştü. Bir süre sonra annesi Gizem Güzel tarafından bidonda baygın bulunan küçük Melek, özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Melek Güzel, bu sabah hayatını kaybetti.

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Ölümü ile yakınlarını yasa boğan küçük Melek'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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