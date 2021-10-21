HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahreden olayda yeni detaylar: Gamze'nin çığlığı feryat eder gibi, içten, yanık bir sesti

Kahreden olayda yeni detaylar: Gamze'nin çığlığı feryat eder gibi, içten, yanık bir sesti

21.10.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde lise öğrencisi Gamze Açar'ın (17) iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tanık olarak dinlenen otel çalışanı Melike G., Gamze'nin ölmeden önce çığlığını duyduğunu belirterek, "Çığlık sesi; feryat eder gibiydi, içten, yanık bir sesti" dedi.

Kahreden olayda yeni detaylar: Gamze'nin çığlığı feryat eder gibi, içten, yanık bir sesti

Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de, internette gördüğü iş ilanı üzerinden irtibata geçtiği Rıza Doğan ile iş görüşmesi için Kızılcahamam ilçesinde odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele gitti. Açar, aynı gün sabaha karşı otelde 5'inci katta kaldığı odanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Açar'ın otelde görüştüğü, kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral, Emre Eker gözaltına alınıp tutuklandı, Hüseyin Emre Gürgen ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

CEZAEVİNDEN KATILDILAR

Sanıkların Ankara Batı Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 63'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davada yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral ve Emre Eker, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı, tutuksuz sanık Hüseyin Emre Gürgen salonda hazır bulundu. Gamze Açar'ın babası Ferhat Açar ve annesi Sevinç Görkem ile taraf avukatları da duruşmada yer aldı.

SPERM SORUSU

Duruşmada tutuksuz sanık Hüseyin Emre Gürgen savunma yaptı. Gürgen, "Hiç bir şekilde suçla alakam yoktur. Olayın yaşandığı sırada başka bir odada uyuduğum açıkça bellidir. Suçlamayı kabul etmiyorum. Soruşturma aşamasında ki savcılık ifademi kabul ediyorum" dedi. Adli tıpta kendi iç çamaşırında sperm bulgularının çıkmasının sorulması üzerine Gürgen, "Sperm olması normal değil mi, insan tuvalete gidince tuvaleti de iç çamaşıra bulaşıyor" dedi.

"FERYAT EDER GİBİYDİ"

Duruşmada ayrıca otelde çalışan Melike G. de dinlendi. Melike G., Gamze'yi tanımadığını, bildiği kadarıyla diğer ekiple çalışmak için geldiğini ama yaşı tutmadığından almadıklarını bildiğini söyledi. Melike G., "Saat 08.00 gibi işe gitmek için hazırlık yapıyordum. Oda da 3 kişi kalıyorduk. Bir çığlık sesi duyduk. Yine biri biriyle kavga ediyor diye kendi aramızda şakalaştık. 3-4 dakika sonra 'pat' diye bir ses duydum. Pencereyi açtığımızda yerde biri yatıyordu. Düştükten sonra yanına 2 kişi geldi. Yanına gelen kişi taşıdı ve boynunu kaldırdı, yatış pozisyonunu değiştirdi. 15 dakika sonra 112 ekipleri geldi" dedi. Mahkeme başkanı çığlık sesini tanımlamasını isteyince Melike G., "Çığlık sesi; feryat eder gibiydi, içten, yanık bir sesti. Sanki birisi bağırır da siz kendinizi savunmak için çığlık atarsınız ya onun gibi bir sesti" ifadelerini kullandı.

"YAŞADIĞINI SÖYLEDİ, KANLARI SİLDİ"

Yine otelde çalışan Tuğba S. ise, sabah kalktığında hazırlanmak için lavaboya gittiğini, Melike ve Özlem'in 'birisi düşmüş' dediklerini duyduğunu söyledi. Tuğba S. "Camdan aşağı baktım kız yerde yatıyordu ve kan akıyordu. Özlem ve kuzenim sorumlulara haber vermek için odadan çıktılar. Aşağı inmek istedim ama yanlış bir şey yapmaktan korktuğumdan inmedim. 2 erkek geldi; biri kilolu biri zayıftı. Kilolu olan kızı tuttu ve havaya kaldırdı. Çime doğru birkaç adım götürdükten sonra bıraktı ve dinlendi sonra biraz daha götürüp oturdu. Olay yerine çok yavaş yürüyerek geldiler. Oturduktan sonra, kucağında olan şahıs, yaşadığını söyledi ve kanları sildi. 'Kan içine akmasın, çok fazla kanamasın diye oturtuyorum' dediğini duydum. Daha sonra ambulans geldi ve başka bir konuşma duymadım" dedi.

Tanık beyanlarının ardından, sanıklar tahliyelerini istedi. Mahkeme, eksik hususların giderilmesine ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. (DHA)

Okulda dehşet: Sınıf arkadaşını sırtından bıçakladıOkulda dehşet: Sınıf arkadaşını sırtından bıçakladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
22 yıl önce çobanlık yapmaya geldi, çiftlik sahibi oldu! 850 hayvanı var22 yıl önce çobanlık yapmaya geldi, çiftlik sahibi oldu! 850 hayvanı var
Türkiye'nin en yüksek göllerinden! Bakın hangi canlıya ev sahipliği yapıyorTürkiye'nin en yüksek göllerinden! Bakın hangi canlıya ev sahipliği yapıyor
Eşler arasında yüksek ses kavgası: 1 ölüEşler arasında yüksek ses kavgası: 1 ölü
Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 maddelik 1. Su Şurâsı sonuç bildirgesini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 maddelik 1. Su Şurâsı sonuç bildirgesini açıkladı

Eski Süper Lig futbolcusu oğlunu boğarak öldürmüştü! Mahkemede akılalmaz ifade

Eski Süper Lig futbolcusu oğlunu boğarak öldürmüştü! Mahkemede akılalmaz ifade

Taksicilerin 'Para dolu çanta' oyunu ortaya çıktı

Taksicilerin 'Para dolu çanta' oyunu ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Davutoğlu'nun asansör kazasından yeni görüntüler

Davutoğlu'nun asansör kazasından yeni görüntüler

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.