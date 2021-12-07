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  4. Kahreden ölüm! 4 yaşındaki çocuğa TIR çarptı: Babası kullanıyordu

Kahreden ölüm! 4 yaşındaki çocuğa TIR çarptı: Babası kullanıyordu

07.12.2021 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde evlerinin bahçesinde 4 yaşındaki Derviş Taşdemir, TIR ile geri manevra yapan babası Nazif Taşdemir’in (35) çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kahreden ölüm! 4 yaşındaki çocuğa TIR çarptı: Babası kullanıyordu

Kaza, saat 18.30 sıralarında Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesinde meydana geldi.

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GERİ MANEVRA YAPARKEN OĞLUNA ÇARPTI

İddiaya göre, Derviş Taşdemir tek katlı evlerinin bahçesinde oyun oynamak için dışarı çıktı. Bu sırada Nazif Taşdemir, hayvanlarına yem vermek için TIR ile evin önüne geldi. Evin bahçesine geri manevra yapan baba Taşdemir, kör noktada oğlu Derviş Taşdemir’e çarptı.

ÇOCUĞUN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Ailenin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun öldüğünü belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Derviş Taşdemir’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Sarıoğlan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Teknoloji çok ilerledi. Şu tırların kör noktalarına neden kamera yerleştirilmiyor? Sayısız kazalar oluyor bu yüzden. Bence zorunlu olmalı. Çok acı bi olay. Allah rahmet eylesin
çok acı bir durum.Allah sabır versin inşallah.

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