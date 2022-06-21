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  4. Kahreden ölüm! Damla, düğün günü toprağa girdi: Yaktın beni

Kahreden ölüm! Damla, düğün günü toprağa girdi: Yaktın beni

21.06.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 29 yaşındaki genç kız beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Düğün günü toprağa verilen Damla Soykorkmaz'ın ölümü yakınlarını yasa boğarken, annenin feryadı yürekleri dağladı. Soykorkmaz'ın annesi Gül Korkmaz, ''Ben seni böyle mi görecektim? Kurban olayım ben sana. Annem bu gelinliği giyecektin. Ne hayallerle diktirmiştin bu gelinliği. Damla'm böyle mi hayal kurdun? Yaktın beni güzel kızım" şeklinde feryat etti.

İzmir'de mağazada satış sorumlusu Damla Soykorkmaz ile deniz astsubay Hüseyin Soykorkmaz, 22 Şubat'ta Karşıyaka Nikah Sarayı'nda evlendi. Çift, düğünlerini ise 20 Haziran'da yapmaya karar verip, hazırlıklarına başladı. Damla Soykorkmaz, Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için gittikleri Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlıklarında bir anda fenalaşıp, yere yığıldı. Babası Ahmet Korkmaz'a başının döndüğünü ve midesinin bulandığını söyleyen Soykorkmaz, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Soykorkmaz, buradaki ilk müdahalenin ardından sağlık durumu ağır olduğu gerekçesiyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 47 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Damla Soykorkmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen önceki gün yaşamını yitirdi.

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TABUTUNA GELİNLİĞİ SERİLDİ

Damla Soykorkmaz için düğün günü olan dün öğle vakti Karşıyaka ilçesindeki Goncalar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede ailesi ve sevenleri, uzun süre gözyaşı döktü. Törene Soykorkmaz'ın 4 aylık eşi Hüseyin Soykorkmaz, yakınları ve arkadaşları katıldı. Soykorkmaz'ın tabutunun üzerine, düğününde giymeyi planladığını gelinliği serildi.

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''YAKTIN BENİ GÜZEL KIZIM''

Cenazede anne Gül Korkmaz'ın, tabutun başında, "Ben seni böyle mi görecektim? Kurban olayım ben sana. Annem bu gelinliği giyecektin. Ne hayallerle diktirmiştin bu gelinliği. Damla'm böyle mi hayal kurdun? Yaktın beni güzel kızım" diye ağlaması, yürek buruktu.

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Hüseyin Soykorkmaz ise cenazede güçlükle ayakta durabildi. Hüseyin Soykorkmaz'ın eniştesi Hüseyin Kaymak (67), ailece üzgün olduklarını belirtip, "Acımız büyük" dedi.
Kılınan namazın ardından Damla Soykorkmaz'ın cenazesi, Örnekköy Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

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(DHA)

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