KADIN

Kahvaltı öncesi spor yapmak 2 kat yağ yaktırıyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
BESLENME HABERLERİ  | 24.10.2019 15:35 | Son Güncelleme

İngiltere'de obez erkekler üzerinde yapılan araştırma, kahvaltı öncesi spor yapanların egzersiz sırasında 2 kat fazla yağ yaktığını ve kan şekeri seviyesini daha iyi kontrol ettiğini ortaya koydu.

Kahvaltı öncesi spor yapmak 2 kat yağ yaktırıyor

Bath ve Birmingham üniversitelerinden bilim insanlarının yaptığı araştırmada, 6 hafta boyunca 30 obez veya aşırı kilolu erkekten bir kısmı kahvaltı öncesi, bir kısmı da sonrası aynı yoğunlukta egzersiz yaptı. Kontrol grubundakiler ise sadece kahvaltı yaptı. Tüm katılımcılar aynı besinleri aldı.

Araştırma sonunda, kahvaltı öncesi egzersiz yapanların, kahvaltı sonrası egzersiz yapanlara göre 2 kat daha fazla yağ yaktığı görüldü.

Bilim insanları, sabah aç olarak egzersiz yapanların insülin seviyesinin daha düşük olması nedeniyle yağ dokuları ve kaslarındaki yağlardan daha fazla kullandığını belirtti.

EGZERSİZ ZAMANI KİLO KAYBINI ETKİLEMEDİ

Bu arada, Bath Üniversitesi Sağlık Bölümü'nden Doktor Javier Gonzalez, egzersizi kahvaltı öncesi veya sonrasında yapmanın kilo kaybında ya da vücut formunda bir değişiklik göstermediğini kaydetti.

1

Gonzalez, "Kahvaltıdan önce egzersiz yapanların sonra yapanlara göre 2 kat yağ yaktığını keşfettik. Ayrıca kilo kayıplarında bir farklılık gözlemesek de genel sağlıklarını önemli ölçüde iyileştirdiğini gözlemledik" dedi.

Araştırmanın bulgularının, insanların yeme zamanını değiştirerek sağlıklarına önemli ve pozitif katkılar sağlayabileceğini gösterdiğini aktaran Gonzalez, kahvaltı öncesi egzersiz yapanların vücutlarının insüline daha iyi cevap verdiğini aktardı.

Öte yandan, 6 haftalık araştırma sonrası, egzersizi tokken yapanların insüline cevapları, egzersiz yapmayan kontrol grubuyla aynı oldu.

(AA)

PARTNERKadınların haz noktalarıKadınların haz noktaları
Fareler üzerinde denendi! Egzersiz yaparken buna dikkatFareler üzerinde denendi! Egzersiz yaparken buna dikkat
Öğün atlanması metabolizmayı olumsuz etkiliyorÖğün atlanması metabolizmayı olumsuz etkiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
spor yapmak egzersiz yapmanın faydaları

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Elenen isim belli olunca gözyaşlarına boğuldu!

Elenen isim belli olunca gözyaşlarına boğuldu!

'Gerçekler bunda saklı' deyip...

'Gerçekler bunda saklı' deyip...

Fermuarı açık değil modeli böyle!

Fermuarı açık değil modeli böyle!

Bu kanser kendini şişlikle belli ediyor

Bu kanser kendini şişlikle belli ediyor

Spermi veren kişi alkole veda etmeli çünkü...

Spermi veren kişi alkole veda etmeli çünkü...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Egzersizin yanı sıra sıkı diyet kemik hacmini azaltıyor

Fareler üzerinde denendi! Egzersiz yaparken buna dikkat

Öğün atlanması metabolizmayı olumsuz etkiliyor

Öğün atlanması metabolizmayı olumsuz etkiliyor

Bayramda et tüketimi sonrası alerji uyarısı

Tükettikten sonra kaşıntı, kızarıklık, karın ağrısı varsa dikkat!

Uzmanı uyarıyor: Eti ayranla tüketmeyin, eti yedikten hemen sonra çay içmeyin

Uzmanı uyarıyor: Eti ayranla tüketmeyin

Etin yanında mutlaka salata tüketin! Bayramda formunuzu korumanın 6 püf noktası

Etin yanında mutlaka salata tüketin! Bayramda formunuzu korumanın 6 püf noktası

Uzmanlardan Kurban Bayramı’nda beslenme uyarısı

Uzmanlardan Kurban Bayramı’nda beslenme uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.