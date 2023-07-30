Kahvaltılarda severek yiyorsunuz ama dikkat! Kan şekerini yükseltiyor, gün boyu yorgun hissettiriyor

Kahvaltı kültürünün oldukça gelişmiş olduğu ülkemizde yediden yetmişe herkesin en sevdiği öğün kahvaltı oluyor. Güne başlarken ilk öğünümüz olan kahvaltıda tükettiğimiz besinler, o günün gidişatını ve vücutta ortaya çıkaracağı etkilerini belirliyor. Kendinizi dinç, sağlıklı ve daha iyi hissetmek istiyorsanız kahvaltıda tüketilen bu besinlere dikkat etmekte fayda var. İşte asla kahvaltı sofrasında bulunmaması gereken besinler...

HAZIR POĞAÇA VE AÇMA

Uzun bir açlıktan sonra günün ilk öğününde poğaça, açma, börek gibi karbonhidrat ve yağ içeriği yüksek besinleri tüketmek gün içinde kan şekeri dengesizliği oluşturur. Bu sayede de daha hızlı acıkmamıza ve gün boyu iştah kontrolsüzlükleriyle gereğinden fazla kalori almamıza sebep olur. Aynı zamanda mide rahatsızlığı, gaz ve şişkinliğe de sebep olur.

MISIR GEVREĞİ

Yüksek miktarda şeker, yapay tatlandırıcı ve yapay renklendirici içerirler. Özellikle kalorisi yüksek çikolata, bal ve kuruyemişler ile de birlikte tüketildiklerinde gün içerisinde alınması gereken kaloriden çok daha fazla gereksiz kalori alınmasına sebep olur. Bu yüzden mısır gevreği yerine şekersiz veya ev yapımı granolalar sade yulaf ile hazırlanmış mevsim meyveli kuruyemişli kaseler daha iyi bir alternatif olabilir.

HAZIR MEYVE SUYU

Bu içecekler fazlasıyla şeker, yapay tatlandırıcı ve yapay renklendiricilet ile hazırlanmış ürünlerdir. Kan şekeri seviyesini çok hızlı yükseltirler. Eğer gerçekten meyve suyu içmek istiyorsanız, en iyisi kendi meyveleriniz ile kendi meyve suyunuzu hazırlamaktır. Ancak unutmamakta fayda var ki, taze sıkılmış meyve sularında bolca meyve şekeri olan fruktoz bulunmaktadır. Fazla fruktoz tüketimi yağlanmaya sebep olabilir. Dolaysıyla, kahvaltıda meyve suları yerine meyvenin kendisini tüketmek çok daha faydalı olacaktır.

İŞLENMİŞ ETLER

Sosis, salam ve sucuk gibi işlenmiş etler yüksek miktarda sodyum ve doymuş yağ içerir. Sindirilmesi de oldukça zordur. İşlenmiş etlerin türlü alerjiler ve otoimmun hastalıklara da neden olduğunu biliyoruz.

SÜRÜLEBİLİR ÇİKOLATA

Çikolatalı sürülebilir kremalar palm yağlarının en yoğun olduğu ürünlerdir. İçerikleri oldukça kötüdür. Güne böyle bir yiyecek ile başlamak gün boyu yorgun hissetmenize sebep olabilir. Bunun yerine evde katkısız kakaolu fındık kremanızı kendiniz hazırlayabilirsiniz.



