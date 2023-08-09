Kahvaltının vazgeçilmezi ama zararı çok fazla! Canan Karatay 'İçinde zehir var' diyerek uyardı

Sağlıklı beslenme ve kalp sağlığıyla ilgili verdiği tavsiyelerle adından söz ettiren iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinleri sudan geçirip sofraya koymanın yanlış olduğunu ifade etti. Canan Karatay'ın uyarısına göre bilinçli yendiğinde pek çok sağlık sorununa fayda sağlayan zeytin, yanlış tüketimde ise zarar getiriyor.
Canan Karatay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
''Sağlıklı, yağlı, kristal kaya tuzlu peynir, zeytin yemezseniz, suya koyup onları tuzunu çıkartıyorum derseniz kısır kalırsınız.
Bir de üstüne çamaşır suları, bulaşık suları, yüzey temizleyiciler... Yok böyle bir şey, hepsinin içinde zehir var.
Evler temiz olmayacak, kirli yaşayacağız temiz yiyeceğiz."
Zeytinin yararları saymakla bitmiyor. İşte doğru tüketildiği takdirde zeytinin faydaları:
Sindirimi Kolaylaştırır
Saç, Cilt ve Tırnak İçin Besleyici
Kanseri Önler
Uzun Süre Tok Tutar
Kalp Sağlığını Korur
Vücut Gelişimine Destek Olur
Kan Yapar