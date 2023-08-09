Kahvaltının vazgeçilmezi ama zararı çok fazla! Canan Karatay 'İçinde zehir var' diyerek uyardı

Sağlıklı beslenme ve kalp sağlığıyla ilgili verdiği tavsiyelerle adından söz ettiren iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinleri sudan geçirip sofraya koymanın yanlış olduğunu ifade etti. Canan Karatay'ın uyarısına göre bilinçli yendiğinde pek çok sağlık sorununa fayda sağlayan zeytin, yanlış tüketimde ise zarar getiriyor.

CANAN KARATAY'DAN EZBER BOZAN UYARI: "KISIR KALIRSINIZ!"

Canan Karatay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Sağlıklı, yağlı, kristal kaya tuzlu peynir, zeytin yemezseniz, suya koyup onları tuzunu çıkartıyorum derseniz kısır kalırsınız.

"HEPSİNİN İÇİNDE ZEHİR VAR"

Bir de üstüne çamaşır suları, bulaşık suları, yüzey temizleyiciler... Yok böyle bir şey, hepsinin içinde zehir var.

"KİRLİ YAŞAYACAĞIZ, TEMİZ YİYECEĞİZ"

Evler temiz olmayacak, kirli yaşayacağız temiz yiyeceğiz."

DOĞRU TÜKETİLDİĞİ TAKDİRDE ZEYTİNİN FAYDALARI

Zeytinin yararları saymakla bitmiyor. İşte doğru tüketildiği takdirde zeytinin faydaları:

Sindirimi Kolaylaştırır

Saç, Cilt ve Tırnak İçin Besleyici

Kanseri Önler

Uzun Süre Tok Tutar

Kalp Sağlığını Korur

Vücut Gelişimine Destek Olur

Kan Yapar

