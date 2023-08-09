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  4. Kahvaltının vazgeçilmezi ama zararı çok fazla! Canan Karatay 'İçinde zehir var' diyerek uyardı

Kahvaltının vazgeçilmezi ama zararı çok fazla! Canan Karatay 'İçinde zehir var' diyerek uyardı

09.08.2023 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra hastalıklara ilişkin yaptığı açıklamalarla da gündem olan Canan Karatay şaşırtan bir uyarıda bulundu. Karatay, kahvaltılarda sıkça tüketilen bir besini işaret edip "Yanlış tüketim nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşanabilir" dedi.

Kahvaltının vazgeçilmezi ama zararı çok fazla! Canan Karatay 'İçinde zehir var' diyerek uyardı

Sağlıklı beslenme ve kalp sağlığıyla ilgili verdiği tavsiyelerle adından söz ettiren iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinleri sudan geçirip sofraya koymanın yanlış olduğunu ifade etti. Canan Karatay'ın uyarısına göre bilinçli yendiğinde pek çok sağlık sorununa fayda sağlayan zeytin, yanlış tüketimde ise zarar getiriyor.

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CANAN KARATAY'DAN EZBER BOZAN UYARI: "KISIR KALIRSINIZ!"

Canan Karatay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Sağlıklı, yağlı, kristal kaya tuzlu peynir, zeytin yemezseniz, suya koyup onları tuzunu çıkartıyorum derseniz kısır kalırsınız.

Prof. Dr. Canan Karatay kalbi koruyan besinleri açıkladı

"HEPSİNİN İÇİNDE ZEHİR VAR"

Bir de üstüne çamaşır suları, bulaşık suları, yüzey temizleyiciler... Yok böyle bir şey, hepsinin içinde zehir var.

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"KİRLİ YAŞAYACAĞIZ, TEMİZ YİYECEĞİZ"

Evler temiz olmayacak, kirli yaşayacağız temiz yiyeceğiz."

Prof. Dr. Canan Karatay kalbi koruyan besinleri açıkladı

DOĞRU TÜKETİLDİĞİ TAKDİRDE ZEYTİNİN FAYDALARI

Zeytinin yararları saymakla bitmiyor. İşte doğru tüketildiği takdirde zeytinin faydaları:

Sindirimi Kolaylaştırır
Saç, Cilt ve Tırnak İçin Besleyici
Kanseri Önler
Uzun Süre Tok Tutar
Kalp Sağlığını Korur
Vücut Gelişimine Destek Olur
Kan Yapar

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