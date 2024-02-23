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Kahve Çekirdeğinden Gelen Mucize: Mozambik Kahvesi'nin Her Çekirdeği Yağ Yakımı Sağlıyor!

22.02.2024 15:12 | Son Güncelleme:
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Mozambik son yıllarda Afrika’nın önemli kahve üreticileri arasında yer alıyor. Mozambik kahvesi, zengin lezzeti ile beraber yüksek asiditeye sahiptir. Kaliteli kahve üretimi ve çekirdeklerin doğal bir resveratrol kaynağı olmasıyla kahve üretiminde Afrika’nın lider ülkesi olması beklenen mozambik dünyanın 36. büyük ülkesi konumunda. Ülkenin en önemli ekonomik kaynağı ise ürettikleri resveratrol zengini kahve çekirdekleri.

Kahve Çekirdeğinden Gelen Mucize: Mozambik Kahvesi'nin Her Çekirdeği Yağ Yakımı Sağlıyor!

Mozambik kahvesi; kahve içmeyi seven ama vücuduna fazla kafein yüklemek istemeyenlerin tercihidir. Bu bölgede yetişen kahve çekirdekleri yavaş olgunlaştığı için besin değeri yüksek olur ve kahve çekirdekleri lezzetli yapıdadır. Ayrıca sağlıklı organik bileşenler içerir. Bu organik bileşenlerden en önemlisi ise resveratrol. 1600-2000 metre rakımdan daha yüksek platolarda yetişen Mozambik resveratrol kahvesi, dünyanın en iyi kahvesi olma konumuna çok yakın.

Peki neden resveratrol içeren kahve çekirdekleri bu kadar talep görüyor?

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Mozambik Kahvesinin bu denli talep görmesinin diğer bir sebebi ise resveratrol açısından zengin olan kahve çekirdeklerinin yetişiyor olması. resveratrol doğada bulunan en doğal ilaçlar arasında yer alır. Vücudun kendini yenileyebilmesi açısından antioksidan desteği sağlar. Kilo vermeye yardımcı oluyor. resveratrol sağlıklı ve doğal bir ödem atıcı metabolizma hızlandırıcı bağırsak sağlığı ve düzenli çalışmasını sağlayan bir antioksidan.

Resveratrol'un faydaları arasında yağ yakımı da yer alıyor. Yağ hücrelerindeki yağ yakıcı hormon epinephrine tarafından da desteklenen, yağ yakımını bu şekilde tetiklemekte. Yapılan laboratuar çalışmaları resveratrolün, olgun yağ hücrelerinin üretimini engellediğini gösteriyor. Resveratrol daha sık ve yoğun egzersiz yapma kabiliyetini arttırdığı için yağ yakımını yükselttiği görülmektedir.

Resveratrol yaşlanma ve beyin fonksiyonları konusunda oldukça önemlidir.

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Yapılan araştırmalara göre Alzheimer hastalığına karşı olumlu etkileri saptanmıştır. güçlü antioksidan özelliği E vitamininden 50 kat, C vitamininden ise 30 kat daha fazladır. Resveratrol antioksidan aktiviteye ve anti-inflamatuar (iltihap önleyici) etkiye sahip olup, birçok hastalığı önlemektedir. Bunlardan başta geleni koroner kalp hastalıklarıdır. Koroner kalp hastalıkları yanında kanser ve nörodejeneratif hastalıkları önleyici etkisi ve östrojenik aktivitesi de bilinmektedir Resveratrol, olumsuz çevresel etkileri engeller ve cildi UV hasarından korur.

Cilt, vücuttaki en büyük organdır ve vücudun zararlı mikroorganizmalara karşı ilk savunma hattı olarak işlev görür. Resveratrol gibi bir antioksidan kullanmak, cildinizin doğal bariyerlerini güçlendirmeye yardımcı olur, böylece cildiniz daha pürüzsüz ve sağlıklı görünür. Resveratrol, sağlıklı hücre çoğalmasını uyararak yaşlanma süreciyle savaşmak için hücresel düzeyde çalışır.

Sağlıklı kolajen oluşumuyla birlikte hücresel işlevi ve fibroblastları destekler. Kızarıklık ve iltihaplanma görünümünü en aza indirmeye yardımcı olan önemli cilt sakinleştirici özellikler içerir. Resveratrol sadece cilt tonunu aydınlatmakla kalmaz, aynı zamanda cildin genel dokusunu iyileştirmek için de çalışır.

Cildi nemlendirir ve kurumasını önler.

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Resveratrol, sağlıklı hücre çoğalmasını uyararak yaşlanma süreciyle savaşmak için hücresel düzeyde çalışır. Sağlıklı kolajen oluşumuyla birlikte hücresel işlevi ve fibroblastları destekler. Kızarıklık ve iltihaplanma görünümünü en aza indirmeye yardımcı olan önemli cilt sakinleştirici özellikler içerir.

“Harvard Health” yayınlanan bu çalışmaları derlediği makalesinde bilim camiasının bu bileşen hakkında büyük beklentiler taşıdığını ve çalışmaların sonuçlarının da bu beklentiyi destekleyen nitelikte olduğunu paylaşıyor. Diğer bir deyişle, resveratrol bilimin de üzerinde durduğu dikkat çeken sonuçlara imza atmış ve yaşlanmayı geciktirici etkileri bulunan bir takviye!

Genç kalmanızı sağlayan ve kalp sağlığınızı koruyan resveratrol kapsül vücudunuzda zaman içinde günlük stres, metabolizma yavaşlaması, spor yapmama gibi nedenlerle artan serbest radikallerin önlenmesine yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
Mozambik kahve
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