Kahve içtiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz! İçinden çıkanlar korkuttu

Milyonlarca insan kahveye ve kahve makinelerine adeta bağımlı bir şekilde yaşıyor. Tadına ve kıvamına gösterilen özen maalesef kahve makinelerinin hijyeni için gösterilmiyor. Evdeki özellikle mutfaktaki eşyaların sağlığımız için düzenli olarak temizlenmesi gerektiğinin farkındayız. Peki, kahve makinesine aynı özeni gösteriyor muyuz? Her gün belki de defalarca kullanılan kahve makineleri hakkında yapılan bir araştırmanın sonuçları çok şaşırttı.

KAHVE MAKİNELERİ BAKTERİ YUVASI!

Ekipmanı temizlenmeyen kahve makinelerinin bakteri yuvası olduğu ortaya çıktı. Amerikan yayıncısı CBS Chicago, bir mahalledeki on ailenin kahve makinelerini inceledi.

Muhabirleri cihazları bir laboratuara götürdü ve burada araştırmacılar onları bakteri açısından kapsamlı bir şekilde kontrol etti. Öğütülmüş kahve tepsisinden, suyun aktığı kısımdan ve su haznesinden numuneler alındı.

SONUÇLAR ŞOKE ETTİ

İncelenen kahve makinelerinde stafilokok, streptokok, bacillus cereus gibi patojenlerin bulunduğu ortaya çıktı. Ancak daha da endişe verici olanı, makinelerden birinde koli basili izlerine rastlanmasıydı. Her makinede bakteri miktarı ve büyüklüğü farklılık gösterdi. Örneğin koli basili sadece bir makinede bulundu.

SU TANKINA DİKKAT

En fazla bakteri, kahve makinesinin su tankında ortaya çıktı. Sağlığınız için kahve makinelerinizi düzenli olarak temizleyiniz.



