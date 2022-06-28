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Kahve içtiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz! İçinden çıkanlar korkuttu

28.06.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahve, dünya çapında çok popüler bir içecektir. Hem soğuk hem de sıcak olarak tüketilebilen kahvelerden onlarca farklı çeşit var. Neredeyse her evde bulunan kahve makineleri sayesinde kahve yapmak da artık çok pratik. Ancak, hayatımızı kolaylaştıran kahve makinelerinin temizliğine ne kadar önem veriyoruz? Yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre; yeterince temiz olmayan kahve makinelerinin bakteri yuvası olduğu ortaya çıktı.

Kahve içtiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz! İçinden çıkanlar korkuttu

Milyonlarca insan kahveye ve kahve makinelerine adeta bağımlı bir şekilde yaşıyor. Tadına ve kıvamına gösterilen özen maalesef kahve makinelerinin hijyeni için gösterilmiyor. Evdeki özellikle mutfaktaki eşyaların sağlığımız için düzenli olarak temizlenmesi gerektiğinin farkındayız. Peki, kahve makinesine aynı özeni gösteriyor muyuz? Her gün belki de defalarca kullanılan kahve makineleri hakkında yapılan bir araştırmanın sonuçları çok şaşırttı.

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KAHVE MAKİNELERİ BAKTERİ YUVASI!

Ekipmanı temizlenmeyen kahve makinelerinin bakteri yuvası olduğu ortaya çıktı. Amerikan yayıncısı CBS Chicago, bir mahalledeki on ailenin kahve makinelerini inceledi.

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Muhabirleri cihazları bir laboratuara götürdü ve burada araştırmacılar onları bakteri açısından kapsamlı bir şekilde kontrol etti. Öğütülmüş kahve tepsisinden, suyun aktığı kısımdan ve su haznesinden numuneler alındı.

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SONUÇLAR ŞOKE ETTİ

İncelenen kahve makinelerinde stafilokok, streptokok, bacillus cereus gibi patojenlerin bulunduğu ortaya çıktı. Ancak daha da endişe verici olanı, makinelerden birinde koli basili izlerine rastlanmasıydı. Her makinede bakteri miktarı ve büyüklüğü farklılık gösterdi. Örneğin koli basili sadece bir makinede bulundu.

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SU TANKINA DİKKAT

En fazla bakteri, kahve makinesinin su tankında ortaya çıktı. Sağlığınız için kahve makinelerinizi düzenli olarak temizleyiniz.


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