Kahve tiryakileri dikkat! Meğer çok zararlıymış, yemekten sonra sakın içmeyin

Uzmanlardan kahve tiryakilerini üzecek bir açıklama geldi. Yemeklerden sonra kahve içmenin beklenmeyen sonuçlara neden olabileceği aktarıldı.

CİLT KURULUĞU İLE DEMİR EKSİKLİĞİNE NEDEN OLABİLİYOR

Kahveyi yemekten sonra içmek vücudun, tüketilen tüm besinleri almasına izin vermez. Uzmanlar yemek sonrası içilen kahvenin demir emilimini yüzde 80 oranında azaltabileceğini belirtti. Demir eksikliği cilt kuruluğuna neden olabilir, bu da kırışıklıkların artmasına yol açar.

DİŞ SORUNLARINA SEBEP OLUYOR

Uzmanların yaptıkları açıklamalara göre; yemeğin ardından kahve içmek vücudunuzun kalsiyum da dahil olmak üzere diğer temel minerallerin emilim yeteneğini yavaşlatabiliyor. Bu durum dişleri kırılgan hale getirebilir ve diş etlerinin tahriş olmasına yol açabilir.

SAÇLARDA ZAYIFLAMAYA VE DÖKÜLME VARSA DİKKAT!

Vücudunuz demirden yoksun olduğunda saç derinizin sağlığını etkiler ve bunun sonucunda da saçlarınız dökülebilir.

