Kahve tiryakileri dikkat! Meğer çok zararlıymış, yemekten sonra sakın içmeyin

Uzmanlardan kahve tiryakilerini üzecek bir açıklama geldi. Yemeklerden sonra kahve içmenin beklenmeyen sonuçlara neden olabileceği aktarıldı.
Kahveyi yemekten sonra içmek vücudun, tüketilen tüm besinleri almasına izin vermez. Uzmanlar yemek sonrası içilen kahvenin demir emilimini yüzde 80 oranında azaltabileceğini belirtti. Demir eksikliği cilt kuruluğuna neden olabilir, bu da kırışıklıkların artmasına yol açar.
Uzmanların yaptıkları açıklamalara göre; yemeğin ardından kahve içmek vücudunuzun kalsiyum da dahil olmak üzere diğer temel minerallerin emilim yeteneğini yavaşlatabiliyor. Bu durum dişleri kırılgan hale getirebilir ve diş etlerinin tahriş olmasına yol açabilir.
Vücudunuz demirden yoksun olduğunda saç derinizin sağlığını etkiler ve bunun sonucunda da saçlarınız dökülebilir.