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Kahvehanedeki istekalı kavga sosyal medyanın gündemine oturmuştu! Emekli arkadaşlar barıştı

14.12.2023 19:53 | Son Güncelleme:
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Muğla'nın Milas ilçesinde, kahvehanede okey masasında kavga sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Birbirlerine istekalarla saldırıp yaralayan, ardından polise gidip şikayetçi olan Celal Çoban ve Nuri Tüfekçi barıştı. Taraflar birbirine sarılarak özür dilerken, Tüfekçi o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı. Kahvehanedekiler ise ikiliye alkışlarla destek verdi.

Kahvehanedeki istekalı kavga sosyal medyanın gündemine oturmuştu! Emekli arkadaşlar barıştı

Milas'taki bir kahvehanede okey oynayan emekli dört arkadaştan biri oyunu tamamladı. Bu sırada masadaki Celal Çoban ve Nuri Tüfekçi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine isteka ile saldırdı.

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ŞİKAYETÇİ OLDULAR!

Olayda Tüfekçi başından, Çoban ise kaşından yaralandı. Taraflar polise gidip, birbirinden şikayetçi oldu. O anlar kahvehanenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde; masadaki oyunculardan ikisi birbirlerine istekalarla vururken, diğer oyunculardan birinin masadan kalkıp uzaklaştığı, diğerinin ise hiçbir şey yokmuş gibi oturmaya devam ettiği yer aldı.

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BARIŞ SAYLAK BARIŞTIRDI

Sosyal medyada paylaşılan kavga görüntülerinin ardından AK Parti Milas Belediye Başkan aday adayı Barış Saylak, tarafları aynı kahvehanede bir araya getirdi. Saylak, olayı her iki taraftan dinledikten sonra taraflara barışmaları konusunda ricada bulundu. Celal Çoban, bunun üzerine Tüfekçi’den özür diledi. Taraflar el sıkışarak birbirlerine sarıldı. Duygusal anlar yaşanırken, Tüfekçi gözyaşlarına hakim olamadı. Kahvehanedekiler de alkışlarla taraflara destek verdi. Tüfekçi ve Çoban, kendilerini barıştıran Saylak’a teşekkür etti.

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Şikayetini geri çekeceğini söyleyen Nuri Tüfekçi, "Barış Bey'in hatırı için barıştım. Şikayeti geri çekeceğim. Ben her zaman söyledim, şikayetçi olmayacaktım" dedi.

Celal Çoban ise "Barış Bey'e çok teşekkür ederim. Barıştığım için çok mutluyum. Nuri ağabeyime her zaman saygılıyım. Kabahat bende. Nuri ağabeyime barıştığı için çok teşekkür ederim. Daha önce böyle bir şey yaşamadım ve mahcubum" diye konuştu.

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(DHA)


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