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Kahvehaneler ve kıraathaneler kapanacak mı? Bakanlıktan genelge

14.04.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvehane ve kıraathane gibi işletmelerin durumu düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından belli oldu. Yayınlanan genelge ile birlikte kahvehaneler kapatılacak mı, kahvehaneler açık mı gibi sorular da yanıt buldu. Peki vatandaşların ve esnafın merak ettiği kahvehaneler ve kıraathaneler kapanacak mı? İşte bakanlıktan yayınlanan genelge...

Vatandaş merakla kahvehaneler kapatılacak mı sorusunun yanıtı arıyor.

KAHVEHANELER VE KIRAATHANELER KAPANACAK MI?

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen ramazan genelgesi ile birlikte kafe, restoran, lokanta gibi yeme içme yerleri ve otel, pansiyon gibi konaklama tesislerinde uygulanacak olan kararlar detaylı şekilde açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın sonrasında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, kısmi kapanma çerçevesinde uygulamaya geçirilecek hususlarla ilgili şunları söyledi:

BAYRAM SONRASINA KADAR KAPALI OLACAK

BAYRAM SONRASINA KADAR KAPALI OLACAK
Yeme-içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecektir. Lokanta ve benzeri işletmeler ise ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir."

GEÇİCİ OLARAK ARA VERİLİYOR

GEÇİCİ OLARAK ARA VERİLİYOR
Yayınlanan genelgeye göre aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecek. Kıraathane, kahvehane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi işletmeler. Çay ocakları ise masa, sandalye ve taburelerini kaldırmak ve yalnızca esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.

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