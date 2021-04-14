Kahvehaneler ve kıraathaneler kapanacak mı? Bakanlıktan genelge

Vatandaş merakla kahvehaneler kapatılacak mı sorusunun yanıtı arıyor.

KAHVEHANELER VE KIRAATHANELER KAPANACAK MI?

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen ramazan genelgesi ile birlikte kafe, restoran, lokanta gibi yeme içme yerleri ve otel, pansiyon gibi konaklama tesislerinde uygulanacak olan kararlar detaylı şekilde açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın sonrasında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, kısmi kapanma çerçevesinde uygulamaya geçirilecek hususlarla ilgili şunları söyledi:

BAYRAM SONRASINA KADAR KAPALI OLACAK Yeme-içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecektir. Lokanta ve benzeri işletmeler ise ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir."