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Kalbi duran genç, babasının kalp masajıyla hayata tutundu

01.11.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te evde kalbi duran 26 yaşındaki Ali Gülşen, babasının kalp masajıyla sağlığına kavuştu.

Kalbi duran genç, babasının kalp masajıyla hayata tutundu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ali Gülşen'in evde oturduğu esnada kalbi durdu. Babasının müdahalesiyle tekrar kalbi çalışan Gülşen, Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi.

Gülşen, hastanede yapılan tedavi sonrası sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Gülseren Elay, yapılan ilk müdahalenin önemine işaret etti.

OĞLUNA 30 DAKİKA KALP MASAJI YAPTI

Ali Gülşen'in nabzının atmadığını tespit eden babanın oğluna yaklaşık yarım saat kalp masajı yaptığını dile getiren Elay, şunları kaydetti:

"Hastanın daha önce de kalbi durmuş ve arkadaşının müdahalesiyle yeniden hayata tutunmuş. Babası, oğluna komşusunun da yardımını alarak hastaneye götürene kadar yaklaşık 30 dakika kalp masajı yapmış. Hasta, ilk götürüldüğü hastanede ventilatör cihazına bağlanmış. Daha sonra bizim hastanemize sevk edildi. 4 gün şuuru kapalı ventilatör cihazına bağlı bir şekilde çok yakın takip edildi. Hastamıza beyin fonksiyonlarını koruyucu tedavi dışında diğer sistemleri de koruyan ek tedaviler uygulandı. Bizler babanın müdahalesinin doğru ve etkin olması sebebiyle olumlu sonucu aldık. Babayı yaptığı müdahale nedeniyle tebrik ediyorum."

Elay, vatandaşların kalp masajı eğitimi almasının önemine dikkati çekti.

Gaziantep Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Şevki Hakan Eren de ilk yardımın herkes tarafından bilinmesi gerektiğini vurguladı.

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Gaziantep Üniversitesi Gaziantep sağlik

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