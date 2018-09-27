Kalbi duran hakim yaşam mücadelesi veriyor

Bursa Bölge İdare Mahkemesi'nde hakim olarak görev yaparken 11 Haziran'da kalp durması nedeniyle hastaneye kaldırılan Esra Sarıkaya Konaş (40), yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Beyne uzun süre oksijen gitmemesi sonucu ağır beyin hasarı oluşan ve 11 Haziran'dan beri bilinci kapalı şekilde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde bulunan bir çocuk annesi Konaş'ın yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor.

Konaş'ın orman mühendisi eşi Egemen Konaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin uyurken ani kalp durması yaşadığını söyledi.

Bunun sonucunda kalbi yeniden çalıştırılana kadar 6-7 dakikalık bir süreçte beynine oksijen gitmediği için beyinde hasar oluştuğunu anlatan Konaş, o tarihten beri eşinin yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiğini kaydetti.

Konaş, eşinin tedavisi için çeşitli araştırmalar yaptıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Araştırmalarımızı yaptık, doktorlara sorduk. Bu hasarın giderilmesi için çarenin, yapılabilecek şeylerin başında bir kök hücre tedavisinin olabileceğini öğrendik. Özellikle Sağlık Bakanlığından bize bu konuda yardımcı olmasını, böyle bir imkan nerede varsa eşimin orada tedavi görmesini istiyorum. Biz daha çok genciz, 20 aylık bir kızımız var. Çocuğumun eşimle beraber büyümesini, onu tanımasını istiyorum. Bu konuda yetkililerden destek ve yardım bekliyorum. Cumhurbaşkanımızın bize destek olmasını, sesimizi duymasını istiyoruz."