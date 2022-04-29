Kalbinde Dimensity 700 var: POCO M4 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

POCO, geçen kasım ayında Dimensity 810 işlemciyi POCO M4 Pro 5G'yi duyurmuştu. Şirket şimdi ise Dimensity 700 yongasıyla gelen POCO M4 5G'yi tanıttı.

POCO M4 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

POCO M4 5G'nin özellikleri arasında daha önce de söylediğimiz gibi Dimensity 700 yongası bulunuyor. Buna ek olarak, Android 12 tabanlı MIUI 13 arayüzü ile desteklenen telefonda 4G RAM/64 GB ve 6GB RAM/128GB dahili depolama seçenekleri mevcut. Ayrıca microSD kart desteği var. Gorilla Glass 3 ile korunan telefonun 6.58 inçlik 90 Hz yenileme hızı sunabilen ekranı Full HD+ LCD ekran olarak öne çıkıyor. 8 MP'lik bir ön kamerası ile gelen telefonun arka tarafında ise 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik odaklı kamera bulunuyor.

Poco M4 5G'nin öne çıkan diğer özellikleri arasında yan kısma yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu, 3,5 mm kulaklık girişi, USB-C ve IP52 derecesi yer alıyor. Son olarak telefon 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik bir batarya taşıyor.

POCO M4 5G'NİN FİYATI

Üç farklı renkte sunulan POCO M4 5G'nin fiyatına gelirsek, telefonun 4GBRAM/64GB dahili depolama alanına sahip versiyonunun fiyatı yaklaşık 170 dolar, 6GBRAM/128 GB dahili depolama alanına sahip versiyonunun fiyatı ise yaklaşık 195 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Telefon yakında Hindistan'da satışa çıkacak ancak Türkiye'ye gelmesine de ihtimal veriliyor.

