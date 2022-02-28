MWC 2022'de tanıtıldı! İşte POCO X4 Pro 5G ile birlikte gelen POCO M4 Pro 4G'nin özellikleri ve fiyatı

Akıllı telefon dünyasında yeni modellerin tanıtımı sürüyor. MWC 2022'nin (Mobil Dünya Kongresi 2022) başlamasıyla birlikte ise yeni cihazlar birbiri ardına görücüye çıkıyor. Bu cihazlardan biri POCO'nun bugün gerçekleştirdiği etkinlikte tanıttığı POCO X4 Pro 5G olurken, bir diğeri ise aynı etkinlikte tanıtılan POCO M4 Pro 4G oldu.

POCO M4 PRO 4G'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

POCO M4 Pro 4G'nin özellikleri arasında 6.43 inçlik 90 Hz yenileme hızına sahip Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED ekran bulunuyor. Telefon, MediaTek Helio G96 4G işlemcisi ile desteklenirken, cihaz ile birlikte 5000 mAh pil kapasitesi ve 33W kablolu hızlı şarj sunuluyor. Arka kamera sistemi ise 64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera olarak sıralanıyor. Ön tarafta 16 MP'lik bir selfie kamerası var.

İŞTE POCO M4 PRO 4G'NİN FİYATI

Poco M4 Pro 4G'nin fiyatı 6GB RAM + 128GB seçeneği için 219 euro, 8GB RAM + 256GB seçeneği için ise 269 euro olarak belirlenmiş durumda.

