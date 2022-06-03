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Kalça kaşıntısının endişe verici 3 nedeni

03.06.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalçanın kaşıntısı sıradan bir olay olarak görülebilir. Sosyal hayat içinde kalça kaşıntısı zor anlar yaşatabilir. Genellikle göz ardı edilen kalça kaşıntısı aslında önemli hastalıkların habercisi olabilir. Hatta bazen farkında olmadığınız bir hastalığınızın ortaya çıkmasına neden olabilir. Sık sık kalça kaşıntısı yaşıyorsanız harekete geçmek durumunda kalabilirsiniz.

Kalça kaşıntısının endişe verici 3 nedeni

Kalça kaşıntısı özellikle toplum içindeyseniz sinir bozucu olabilir. Makat bölgesinde ortaya çıkan kaşıntı ciddi sağlık sorunlarınızın olduğuna dair bir işaret olabilir. Sık sık kaşıntı yaşamamak için öncelikle bölgenin hijyenine dikkat etmek gerekiyor. Ancak sorun çözülmüyorsa bu 3 sorundan birini yaşıyor olabilirsiniz.

KALÇA KAŞINTISININ NEDENLERİ

TikTok hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerine bilgi veren Dr. Christal Blanchard, kaşıntıyla ilgili dikkat çeken bir vifro yayınladı. Kaşıntının 3 nedeni olabileceğini söyleyen Dr. Blanchard, tekrarlayan semptomlar yaşanırsa mutlaka doktora gidilmesi gerektiğini vurguladı.

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A VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

Dr. Blanchard, kaşıntılı kalça sorunu yaşayanların A vitamini eksikliği yaşayabileceğini söyledi. Dr. Blanchard: "A vitamini eksikliğini doktorunuz vasıtasıyla tespit edebilirsiniz. Doktorunuza danışmadan A vitamini almaya başlamamalısınız ve doktorunuzun önerdiği dozları aşmamalısınız. Çünkü, yüksek dozda kontrolsüz A vitamini takviyesi karaciğere zarar verebilir." dedi.

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MİDE ASİDİ YETERSİZLİĞİ

Sık sık kaşınan kalçanın nedenlerinden biri mide asidi yetersizliği olabilir. Mide asidi yetersizliği durumunu öğrenmek için evde bazı testler yapabilirsiniz. Sabah uyandığınızda aç karnına 120 ml suyla, çeyrek çay kaşığı kabartma tozunu karıştırıp için. İçtikten sonra dakika tutun ve ne zaman geğirdiğinize dikkat edin. 2-3 dakikadan az sürede geğirdiyseniz mide asidiniz normal demektir. Aksi halde mide asidi yetersizliği yaşıyor olabilirsiniz.

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PARAZİT

Dr. Blanchard, kaşıntılı kalçanın üçüncü olası nedeninin bir parazit olabileceğini öne sürdü. Dedi ki: "Geceleri kaşınan bir kaba etiniz varsa veya geceleri huzursuz hissediyorsanız, bunun nedeni bir parazit olabilir." Bağırsak solucanları olarak da bilinen bir parazit, zayıf beslenme emilimi nedeniyle ishal, kabızlık, gaz, şişkinlik, mide bulantısı ve ani kilo kaybına neden olabilir.


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Anahtar Kelimeler:
parazit
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