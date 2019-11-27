Kalder 28. Kalite Kongresi

İSTANBUL (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Suriye sorunu bittikten sonra Ortadoğunun en büyük lojistik merkezi ve pazarı olacaklarını belirterek, "Fuar, finans merkeziyiz. Buna şimdiden hazır olmamız lazım." dedi. Türkiye Kalite Derneği'nce (Kalder) Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında düzenlediği 28. Kalite Kongresi'nde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "21. Yüzyılda Metropoller ve Çağın Gereklerini Yakalamak" başlıklı oturumda, akıllı şehir çalışmalarını anlattı. Konuşmasına yerel kalkınmanın önemine değinerek başlayan Başkan Fatma Şahin, "Kalkınma ve demokrasi yerelde başlıyor. Ülkemizin bir hedefi var. Cumhuriyetimizin 100. yılında dünyanın en büyük 10'uncu ekonomisi arasına girmek. Bu hepimizi heyecanlandırıyor. Yalnızca İstanbul ve Ankara değil bütün Anadolu'da her şehrin kendi kalkınma planını yapması gerekiyor. Teknolojiyi şehirlerin sorunlarının çözümünde kullanmak gerek. Akıllı ulaşımdan, güvenliğe, sağlığa, eğitime her bir başlıkta teknolojiyi iyi kullanmanız gerekiyor. Bunun için kurumsal kapasitenizi arttırmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in büyük bir rekabet gücü olduğunu vurgulayan Şahin şunları söyledi: "Göreve gelir gelmez küresel ölçekte şehrin rekabet edebilme gücünü test ettik. Dünya Bankası bir araştırma yapmış ve bir rapor çıkarmış. O rapora göre dünyanın rekabet etme gücünde 7'inci yüksek şehri Gaziantep. Bu çok önemli. Şehrimizin yanı başında savaş olmasına rağmen şu an 150 fabrika bitiyor. Bu nasıl oluyor? Çünkü şehrimiz dirençli bir şehir. Her şartta ve coğrafyada güçlü olmayı öğrendik. Cesaretle yatırım yapabilmeyi öğrendik." Başkan Şahin, Gaziantep'teki sanayicilerle katma değeri yüksek ürünlerin imalatı için çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Gaziantep'in bölgesel sorunlar ortadan kalktıktan sonra çok büyük bir cazibe merkezi haline geleceğine değinen Şahin şunları söyledi: "Suriye sorunu bittikten sonra Orta Doğunun en büyük lojistik merkezi ve pazarıyız. Fuar, finans merkeziyiz. Buna şimdiden hazır olmamız lazım. Dünyanın İpek Yolu denen kalkınma yolunun ortasındayız. Fakat bunun farkında değiliz. UNESCO'ya gastronomi şehri olmak için başvurduk. Dünyanın en eski yerleşim birimi olan büyük bir hazinenin üzerinde oturuyoruz."

"En çok tepki aldığım şey sola dönüşleri yasaklamak oldu" Şehrin ulaşımında yaptıkları düzenlemelerden bahseden Şahin, "Bu şehirde her yerde sola dönüş o kadar çok yapılıyordu ki bu da kuyrukların oluşmasına neden oluyordu. Şehrin merkezinde 280 kavşağın 8 tanesinde sola dönüşleri yasakladık. Kıyamet koptu. Kendi yeğenim bile 'Teyze evime dönemiyorum' diyor. Değişim çok zor. Hiçbir şeye karışmazsan senden iyi başkan olmuyor, ama değiştirmek zorundayız" diye konuştu. Toplantıda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bilgi teknolojilerinin belediye hizmetlerindeki önemini anlattı. Hizmet kalitesini artırmak için kontrol ve takip gerektiğini ifade eden Yavaş, bunun için teknolojisi azami düzeyde kullanma gayretinde olduklarını söyledi. Hizmette devamlılığın önemine de vurgu yapan Yavaş, "Başkan olarak görevimiz vatandaşlara verilen hizmeti kolaylaştırmak olmalı. O zaman devam eden projelerle ilgili gelen birisi ego yapmayacaktır. Devam eden güzel bir hizmeti aynen sürdürecektir." dedi.