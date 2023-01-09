Kaldırımda gördükleri aracın ilk önce park edildiğini düşündüler... Ancak 'gerçeği' sonradan öğrendiler

İlginç olay, Albay Karaoğlanoğlu Caddesinde meydana geldi. Aktarılan bilgiye göre, M. V. aracını yolun kenarına park etti. El frenini çekmeyi unutarak araçtan ayrılan sürücünün otomobili bir süre sonra hareket etmeye başladı. Otomobil geri geri gelerek kaldırıma çıkıp durabildi. Şans eseri herhangi bir insanın ve aracın o bölgeden geçmemesi tehlikeyi önledi.

ARACI KALDIRIMIN ÜZERİNDE GÖRDÜLER, PARK EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNDÜLER

Aracı kaldırımın üzerinde gören vatandaşlar ilk önce otomobilin park edildiğini düşünürken gerçeği sonradan öğrendiler.

Araç sahibinin bulunması için durum polise bildirildi. Bölgeye gelen Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sürücüye ulaşarak olay yerine gelmesini istedi. Büyük korku yaşayan sürücü şaşkınlık içerisinde aracını kaldırımdan çekti.

KAPILARI KİLİTLENEN BAŞKA BİR OTOMOBİL İÇERİSİNDE DE KÖPEK BIRAKILDI

Öte yandan başka bir otomobilde de sürücünün, köpeğini aracının içine kilitleyerek alışverişe gittiği öğrenildi. (İHA)

